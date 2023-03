„Egy régi, hőn áhított gyermekkori álom válik valósággá…”

Így kezdődik Kovács Ferenc Somának, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium végzős diákjának hétfői Facebook- és Instagram-bejegyzése. A 18 éves fiatalember már a Harvard Egyetem felvételt nyert hallgatójaként készül az érettségire, de közben gőzerővel építi atlétakarrierjét is. A veszprémi Sportolj Velünk Sportegyesület atlétája hazánk egyik legjobbja 1500 és 3000 méteren, de nem ám csak az ifjúságiak, hanem a felnőttek között is. Hírneve már túljutott az országhatáron is, amire bizonyság a fent idézett poszt folytatása.

„Hadd kezdjem ezt az egyedi bejegyzést egy rövid személyes történettel, ami tavaly áprilisban történt velem a virginiai Woodberry Forest School nevű középiskolában. (Főhősünk ott járt gimnáziumba egy évet – a szerk.) Már a tanév vége felé történt, hogy az iskola Üzleti klub szakköre egy úgynevezett alumniprogram keretében öregdiákokat hívott meg, hogy beszéljenek szakmai sikereikről és karrierútjukról. Így találkoztam Stuart Hogue úrral az oregoni Portlandből, aki érdekes előadást tartott arról, hogyan lett a Nike alelnöke, miután végzett a Woodberry Forestben. Élénken emlékszem a beszédére, amely felkeltette érdeklődésemet és kíváncsiságomat. Azon a történelmi napon végül eldöntöttem, hogy egy nap biztosan a @nikerunning családhoz fogok tartozni… És most rendkívül nagy örömmel jelentem be, hogy nemrég aláírtam egy szerződést a Nike Europe BV-val. Mélyen megtisztelve érzem magam, hogy a vezetőség megbízott a Nike népszerűsítésében mind a pályán, mind azon kívül. Őszintén remélem, hogy hosszan tartó partnerségem legyen ezzel az illusztris márkával. Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott az úton. Hamarosan találkozunk a mezei futó felnőtt és U20-as országos bajnokságon!” (Március 18-án lesz, Gödöllőn – a szerk.)

Profilképe A magányos cédrus

Eddig a bejegyzés, amelyet követően a diákként és atlétaként is különleges fiatalembert a budaörsi alma materében kerestük fel, négy hónappal első találkozásunkat követően. Felütésképpen nem a szenzációs szerződésről, még csak nem is korosztályos rekordjairól kérdeztük, hanem arról, hogy miért Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrusa van a profilképe helyén.

Ez nem az eredeti, hanem egy másolat, amit én festettem – magyarázta. – Méghozzá a Woodberry Forestben, ahol a második trimeszterben ez volt művészetből a vizsgamunkám. A művészettanárom, Mr. James Erickson, aki mellesleg amatőrként 2 óra 35 percet futott maratonon, szóval Mr. Erickson az asztalra kiszórta egy rakás híres festmény másolatát, és azt mondta, válasszunk ezek közül egyet, és fessük meg a saját replikánkat. Én viszont azt kértem, hadd készítsek másolatot egy magyar festő képéről, és legyen az az én vizsgamunkám. A Magányos cédrust választottam. Milyen az élet! Általánosban az egyik osztálytársamat Csontváry Kosztka Grétának hívták, a lány a nagy művész egyenes ági leszármazottja volt.

A jelek szerint tehát nemcsak a fiatalember különleges, hanem a vele megtörténő események is azok…

Kovács Ferenc Soma a téli fedett pályás szezont rögtön egy U20-as korosztályos csúccsal indította. Február 12-én 1500 méteren 3:43,31 perces idővel a 42 éve fennálló rekordot döntötte meg. Így a szabadtéri után most már a fedett pályás U20-as országos csúcs is az ő nevéhez fűződik ezen a távon.

Szerdai találkozónkra három medáliával a kezében érkezett, a 2023-as fedett pályás szezon éremtermésével. Kronológiai sorrendben haladva az első egy bronz, az országos felnőtt bajnokságon 1500 méteren 3:48 perces, szerinte nem túl jó idővel lett harmadik. A rá következő napon 3000-en második lett 8:05 perces hatalmas egyéni és korosztályos csúccsal. Végül egy héttel később az U20-as ob-n győzött 3000 méteren 8:14 perces idővel, azért csak ennyivel, mert nem tudták megszorítani, a második helyezettre egy kört vert.

Különleges terveim vannak erre a nyárra – jelezte a 18 éves tehetség. – Nem mondtam le arról, hogy kivívjam az indulást a budapesti atlétikai világbajnokságon 1500 méteren, de nem ez a fő cél, hanem a jeruzsálemi U20-as Európa-bajnokság. Amit eredetileg Kolozsváron rendeztek volna, kár, hogy áttették a Szentföldre, mert Erdélybe jóval több ismerősöm el tudott volna menni. Itt, az Eb-n a dobogós helyezés megszerzése a célom.