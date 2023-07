A hétvégén, pénteken és szombaton rendezik a Nemzeti Atlétikai központban a sportág országos bajnokságát – a százhuszonnyolcadikat. Az ob egyben az augusztusi világbajnokság tesztversenye is, minden szempontból. No és nem akármilyen lehetőség a magyar atlétáknak a bekerülésre a világbajnoki csapatba.

Ahogy az ember közeledik a 2-es villamos végállomásától a Nemzeti Atlétikai Központ jelen állás szerint 36 000 nézőt befogadó stadionja felé (a lelátót a vb után 15 000-esre visszabontják, hiszen nem lesz szükség rá), elégedetten konstatálja, hogy gyakorlatilag minden készen áll az augusztus 19-én kezdődő világbajnokságra. Mondjuk, erre szükség is van másfél hónappal a rajt előtt, hiszen a hétvégén, pénteken és szombaton megrendezik a főpróbát, az országos bajnokságot.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az ob sajtótájékoztatójának bevezetőjében előbb visszatekintett a minap befejeződött krakkói Európa játékokra, amelyen a magyar sportolók 38 érmet szereztek, és a nemzetek versenyében a nyolcadik helyen végeztek. Majd a sportvezető gratulált a magyar atlétáknak a Chorzówban, a csapat Európa-bajnokságon elért sikerének, hogy feljutottak a B divízióból az A-ba, a kontinens tizenhat legerősebb atlétanemzete közé.

„Az augusztusi világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz – hangsúlyozta az államtitkár. – 200 ország mintegy 2000 atlétáját várjuk Budapestre, és ennek a hatalmas rendezvénynek lesz a főpróbája, a tesztversenye az országos bajnokság. Ezt bárki megnézheti a helyszínen, ingyenes lesz a belépés a Nemzeti Atlétikai központba.”

Schmidt Ádám felidézte az egy hónapja megtartott monstre tömegfutóversenyt, amelyen mintegy tizenötezren vettek részt – köztük az államtitkár is – a stadiont övező gyönyörű szabadidőparkban. Majd szavai zárásaképpen kifejezte azt a reményét, hogy a budapesti minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága lesz, benne legalább 30-35 magyar résztvevővel.

„Ez lesz a 128. országos bajnokság, ami attól kuriózum, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség még csak 126 éves – kezdte mondandóját Gyulai Miklós, a MASZ elnöke. – Nem is tudom, hogy van-e Magyarországon vagy akár a világon, hogy az adott ország nemzeti bajnoksága nagyobb múltra tekint vissza, mint a sportági szakszövetsége.”

Az ob-n olimpiai kvalifikációs pontokat is lehet gyűjteni, hiszen július elsejével kinyílt az olimpiai kvalifikáció időszaka. Természetesen a világbajnoki csapatba is be lehet kerülni egy-egy kimagasló teljesítménnyel.

„A szezonkezdet nagyon jól sikerült, most már jöhet a forma átmentése, sőt javítása, majd a finomhangolás. Ennek egyik terepe július 18-án a Gyulai István Memorial lesz Székesfehérváron. Most körülbelül 35 tagú a vb-csapatunk, ennyien még sohasem képviselték Magyarországot atlétikai világbajnokságon, de nem lehetetlen a 40-es létszám elérése sem. Kilencen a vb-szint teljesítésével, a többiek pedig a világranglistás helyezésük alapján lettek.”

Gyulai Miklós az Index kérésére egy érem megszerzését tartotta reálisnak, és bár nem akart terhet rakni a kalapácsvető Halász Bence vállára, azért csak-csak kibökte, hogy a szombathelyi fiatalembertől várható ez a bravúr. És még azt is hozzátette, hogy jó esetben mások is döntőbe kerülhetnek. Ugyanakkor, négyszemközt, le is hűtötte a túlzott reményeket, mondván, hogy például Molnár Attila 400-as országos csúcsa, a 44,98 másodperc annyira jó eredmény, hogy annak a megismétlése nem feltétlenül elvárható, mint ahogy a minapi stockholmi Gyémánt Liga-versenyen is csak 45,77 másodpercre futotta a sprinter erejéből.

Németh Balázs, a világbajnokságot rendező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója azzal kezdte, hogy a világ harmadik legnagyobb sporteseményét egy olyan létesítményben bonyolítják le, amely még nem is létezik százszázalékos készültségi állapotban, és ez bizony nem akármilyen kihívás.

Az országos bajnokságon tesztelik a bemelegítőpályát a Csepel-szigeten, amelynek rekortánjára most lépnek rá először az atléták.

Onnan elektromos autókkal szállítják majd a sportolókat a stadionba.

Élő zenekar mutatja be a sportolókat már az ob-n is, hát még a világbajnokságon, persze csak az ügyességi számok előtt.

Tesztelik az árakat és a Benz márkájú dobóketrecet is, amelyből Európában összesen csak három van, és abból a háromból az egyik itt lesz az ob-n, majd már kettő a vb-n. A tévéközvetítést is tesztelik értelemszerűen, húsz kamera követi az eseményeket, természetesen a világbajnokságon ennél többel dolgozik a magyar köztévé.

A sajtótájékoztató hivatalos részét befejezve szót váltottunk Gyulai Miklóssal, aki maga is résztvevője volt egy nagy nemzetközi atlétikai eseménynek, az 1998-as budapesti Eb-nek. Kérdésemre, hogy milyen érzés egy hazai rendezésű világesemény részesének lenni, csak egy jelzős szerkezettel válaszolt:

NAGYON jó!

Ez pedig mindennél többet mond.