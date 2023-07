Ezt is megértük! A hatvanas-hetvenes évekbeli tévéhíradók szóhasználatát kölcsönvéve a versenyzők, a szurkolók és a médiamunkások pénteken birtokukba vehették a valóban impozáns Nemzeti Atlétikai Központot. Az augusztusi világbajnokságra épült stadion főpróbája és tesztversenye volt a 128. magyar atlétikai bajnokság, hat héttel az augusztus 19-én kezdődő vb előtt.

Azt szokták mondani, a rossz főpróbát jó előadás követi, ha igaz a színházi babona, akkor ez nem sok jót ígér a vb-re, mert ezúttal a főpróbára sem lehetett panasz. Igaz ugyan, hogy az autóparkoló legalább egy kilométerre van a sajtóhelytől, de hát ez legyen a mi bajunk. Az meg, hogy pokoli hőség van, nem igazán a rendezők „sara”…

Ami viszont gond, az a nézőszám. Még úgy is, hogy ingyenes volt a belépés, legfeljebb ötszázan ültek a nézőtéren, természetesen szinte valamennyien az árnyékos oldalon.

Az első versenyszám a női diszkoszvetés volt, amit, mondhatni magától értetődően, az olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok Márton Anita nyert meg egyéni szezoncsúccsal, 54,73 méteres dobással. A nyíregyházi Kerekes Dóra másfél méterre megközelítette, de megszorongatni nem tudta.

„Azt hiszem, ez a tizennegyedik bajnoki címem diszkoszvetésben, bár nem tartom számon – mondta mosolyogva Márton Anita, akinek összességében ez volt a harmincadik felnőtt, szabadtéri bajnoki győzelme, a tizenhat súlylökődiadalát is beleszámítva, ami könnyen lehet, hogy magyar rekord az atlétikában. – Még nem tudtam gondolatban frissíteni magamat. Idén ezt megelőzően egyetlenegyszer dobtam diszkoszt, úgyhogy nincs túl sok jelentősége a szezoncsúcsomnak. Nem is nagyon készülök a diszkoszvetésre, hiszen a súlylökés a fő számom, de ahogy közeledik a vb, és javulnak a súlylökőeredményeim, úgy vagyok egyre jobb diszkoszvetésben is. Igazából nem lepődtem meg, egy picit jobb dobás is benne lehetett volna. Szombaton mindenképpen a bajnoki cím a célom, és most már szeretnék újra 18 méter fölött lökni, egy szezoncsúcsot. Nagyon tetszik a stadion, most járok itt először. Jók a körülmények, nagyon szuper minden. Minden gördülékeny volt, nem kellett sokat várni, le a kalappal.”

Izgatottan vártuk a férfi 400 méter döntőjét, azzal a Molnár Attilával, aki idén világszínvonalat jelentő 44,98 másodpercre javította az országos csúcsot. Csakhogy Molnár a közelgő helsinki U23-as Európa-bajnokságra készül, és ezért kihagyta az országos bajnokságot. Távollétében Wahl Zoltán remek egyéni csúccsal, 46,32 másodperccel győzött az egyéni legjobbját ugyancsak megjavító Steigerwald Ernő (46,63) előtt.

A férfi magasugrás hatalmas küzdelmet hozott Török Gergely és Jankovics Dániel között. Mármint a küzdelem volt nagy, a magasság nem annyira, végül Török kevesebb kísérletével előzte meg Jankovicsot, mindketten 216 centiig jutottak. Törököt sikerült elkapnunk a stadionon kívül, elmondta, ő is az U23-as Eb-re készül, akárcsak Molnár, de ő megtisztelte azzal az ob-t, hogy elindult. Bár hozzátette, ez nem Molnár kritikája, ő csak saját magával foglalkozik. Elismerte, neki is jól jött volna egy kis pihenő a verseny helyett... Ami a 216 centit illeti, az ő egyéni csúcsa 220 cm, ez most nem sikerült, de sebaj, talán majd az U23-as Európa-bajnokságon.

Női gerelyhajításban az Eb-negyedik helyezett Szilágyi Réka volt a toronymagas favorit, az utóbbi négy ob-n nem talált legyőzőre a szolnoki születésű atléta. Még pénteken is úgy volt, hogy indul, aztán a bemelegítésnél történhetett vele valami, talán kiújult a vállsérülése, így távollétében Moravcsik Angéla győzött.

A férfi diszkoszvetés győztese (59,69 m), Szikszai Róbert világranglistás helye alapján most még éppen vb-induló, de ez sajnos még változhat augusztusig. Az eredményével nem volt elégedett, csak a győzelemmel, azt mondta, a derekában valami becsípődött, ezért a forgásba, illetve a berántásba nem tud túl sok erőt beleadni. Ez pedig a diszkoszvetésben elég fontos lenne.

A nap legjobb versenye a férfi 1500 méter volt, Kiss Gergő és Szögi István „gyilkolta” egymást, végül Kiss egyéni csúccsal, 3:39,05-tel győzött, 11 századdal megelőzve Szögit.

A csattanót a két 100 méteres döntő jelentette. A férfiaknál a tavalyi és tavalyelőtti bajnok Illovszky Dominiket legyőzte Boros Bence, míg a férfiaknál a nagy esélyes Takács Boglárka saját országos csúcsától 13 századdal elmaradva simán győzött, második a gátas specialista Kozák Luca lett egyéni csúcsot jelentő 11,45-tel, és ezzel nagy lépést tett a váltóba kerülésért.

Eredmények

Nők

100 m: 1. Takács Boglárka (BHSE) 11,36 mp

2. Kozák Luca (DSC-SI) 11,45

400 m: 1. Kéri Bianka (SVSE) 52,61 mp

1500 m: 1. Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus) 4:11,03 perc

3000 m akadály: 1. Varga Gréta (SVSE) 10:36,15 perc

5000 m gyaloglás: 1. Madarász Viktória (FTC) 21:58,84 perc

Hármasugrás: 1. Szabó Beatrix (MTK) 12,93 m

Rúdugrás: 1. Klekner Hanga (DSC-SI) 440 cm

Diszkoszvetés: 1. Márton Anita (Békéscsaba) 54,73 m

Gerelyhajítás: 1. Moravcsik Angéla (MTK) 58,06 m

Férfiak

100 m: 1. Boros Bence (NYSC) 10,50 mp

2. Illovszky Dominik (BHSE) 10,55

3. Bundschu Patrik (Vasas) 10,56

400 m: 1. Wahl Zoltán (TSC-Geotech) 46,32 mp,

2. Steigerwald Ernő (Békéscsaba) 46,63.

1500 m: 1. Kiss Gergő Xavér (SVSE) 3:39,05 perc

2. Szögi István Dániel (SVSE) 3:39,16

3000 m akadály: 1. Palkovits István (KARC) 8:38,89

Diszkoszvetés: 1. Szikszai Róbert (NYSC) 59,69 m

Magasugrás: 1. Török Gergely (DSC-SI) 216 cm,

2. Jankovics Dániel János (MTK) 216 cm

Távolugrás: 1. Pap Kristóf (FTC) 753 cm

