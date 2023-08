Átalakítja Budapest közlekedését az atlétikai vb a maratoni versenyek idején

99 ország körülbelül 50 ezer szurkolója érkezik Magyarországra, rajtuk kívül pedig világszerte egymilliárd televíziónéző láthatja az atlétikai világbajnokság eseményeit, valamint Budapestet és az utcai versenyek helyszínének csodálatos környezetét, a belvárost. A főváros turisztikailag legvonzóbb pontjain áthaladó maratoni futás a külföldi szurkolók mellett hazai sportrajongók tömegét vonzza majd, mint ahogy várhatóan az Erzsébet téren felépített szurkolói zóna is vb-lázban égő közönséggel telik meg. A belvárosi versenyek ideje alatt több fő közlekedési útvonal is a világverseny helyszínévé alakul át – jelentették be a szervezők kedden a belvárosba tervezett szurkolói falu tőszomszédságban lévő Akvárium Klub mellett.