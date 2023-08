Egy birka könnyen elviheti a show-t az atlétikai vb-n

Ahogy Németh Balázs, az augusztus 19-én kezdődő atlétikai világbajnokságot szervező cég vezérigazgatója a pénteken, a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett sajtótájékoztatón elmondta, a visszaszámlálás hajrájában jóformán háromnaponta tartanak valamilyen médiaeseményt. A legújabb összejövetel témája a világbajnokság kabalaállatának, Youhuunak a bemutatása volt.



Youhuu egy racka juh, amelynek a bundájába egy igazi profi bújt bele, de hogy ki, azt egyelőre nem tudhatjuk. Csak azt láthattuk, hogy az illető nem ma kezdte a szakmát, elképesztő energiával űzte, hajtotta, szórakoztatta, terelgette a kíséretét képező tízévesforma csemetéket, akik rettenetesen élvezték a bemutatót. Gátat ugrottak, bukfenceztek, sprinteltek, rajtgyakorlatot végeztek a pödrött szarvú kérődzővel, „aki” fáradhatatlanul végezte a munkáját.

Bevezetőjében Németh Balázs ezúttal is elmondta, hogy minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát akarják rendezni, és ebbéli szándékukban kulcsszerepe lesz Youhuunak, az animátornak.

Hogy miért egy racka juh lett a vb kabalaállata? Nyilván azért, mert az ő magyarságához aztán végképp nem férhet kétség, egyes elképzelések szerint már Árpádék is tartottak rackákat. Az őshazából magukkal hozták a racka juhot, amely tipikusan ősmagyar állat, és sehol másutt nem található, csak ott, ahol a magyarok éltek és élnek.

A bemutató befejeztével beszélgettünk Baji Balázzsal, világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes gátfutónkkal, aki mostanság a Nemzeti Sportügynökség sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyetteseként a vb szervezőbizottságában is kulcsszerepet tölt be.

Magam is tapasztaltam a versenyzői pályafutásom alatt, hogy a kabalafigurának egyre nagyobb és nagyobb a szerepe a világversenyeken – mondta az egykori gátfutó. – Régebben egy kabala egy helyben állt, integetett, lehetett vele fotózkodni, és ezzel lényegében véget is ért a szerepe. De idővel egyre nagyobb szerepet vállalt az adott sportesemény sikerességében. Személyisége, egyénisége lett ezeknek a plüssállatoknak, egyre fontosabb közreműködői lettek a nagy viadaloknak, képviselték a világbajnokságok üzenetét. Egyfajta dinamikát, izgalmat, show-t kölcsönöztek a rendezvénynek. Ezt először úgy istenigazából 2017-ben a londoni atlétikai világbajnokságon tapasztaltam, ahol bronzérmes lettem 110 gáton. Hero, a sündisznó – magyarul, ugye, hőst jelent – elképesztő show-t varázsolt a pályára, feledhetetlen élményt jelentett nemcsak a nézőknek, hanem a sportolóknak is. Bevallom, Londonra nemcsak a bronzérmem, hanem Hero miatt is boldogan gondolok vissza.

Bajiék ezt várják most Youhuutól is, aki elmondásuk szerint – de mi is ezt tapasztaltuk – nagyon szerethető, vicces kabalafigura. Baji szerint fontos, hogy egy kabala tudja, meddig terjed a szerepe, még véletlenül se avatkozzon be az események menetébe, de a célba érkezés után együtt örülhet vagy éppen búslakodhat az atlétákkal.

Mivel láttuk, hogy az atlétapalánták nagyon élvezték a közös bohóckodást Youhuuval, elbeszélgettünk három ifjú sportolóval. Kiderült, mindhárman tízévesek, negyedik osztályba járnak, és Gödöllőn atletizálnak.

Amikor megkérdeztem tőlük, ki a kedvenc sportolójuk, azonnal rávágták, hogy Messi.

Ekkor megpróbáltam rávezetni őket az atlétikai sportágra, itt már akadtak gondok. Végül az egyikük nagy nehezen kibökte, hogy valamilyen Luca… További segítségnyújtás után kikötöttünk Eb-ezüstérmes gátfutónknál, Kozák Lucánál.

Mindegy, tízévesen még nem muszáj ismerni minden atlétát… Azt azonban kicsikartam az egyik sráctól, hogy milyen nyelven beszélt velük a rackabőrbe bújt animátor.

Azt nem tudom, de amikor ösztökélt bennünket, azt mondta, hogy go, go!

Ezzel is egy lépéssel közelebb kerültünk a rejtély megfejtéséhez.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)