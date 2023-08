Még Kanadában sem hallottak a kalapácsvetés Budapesten megkoronázott 21 éves királyáról

A Toronto Globe and Mail szerkesztősége a budapesti atlétikai világbajnokság előtt elvégezte a kötelező házi feladatát, összegyűjtötte a kanadai éremesélyeseket.

Mindenekelőtt ott volt Andre De Grasse, Aaron Brown, Brendon Rodney és Jerome Blake, vagyis a Eugene-ben tavaly világbajnoki címet szerző 4x100-as férfiváltójuk, amely idén is vezeti a világranglistát.

Aztán Damian Warner, a tízpróba uralkodó olimpiai bajnoka, aki tavaly Eugene-ben is vezetett négy szám után, amíg combsérülést nem szenvedett. És a másik remek dekatlonista, Pierce LePage, aki Warner sérülése után előlépett, és ezüstérmet szerzett a eugene-i világbajnokságon.

Volt itt egy kalapácsvető is, csak éppen egy hölgy, Camryn Rogers, aki tavaly Eugene-ben 23 évesen ezüstérmet szerzett kellemes meglepetésre. Marco Arop bronzéremig jutott 800-on tavaly Eugene-ben minden idők harmadik legjobb idejével, 1:43,26-tal, hogyne lenne ő is esélyes. Sarah Mitton a női súlylökésben is odaérhet a dobogóra, ahogy a rutinos Andre De Grasse is 200-on.

Ennyi. A többiek? Futottak még…

Gondolták a Globe and Mail szerkesztői.

Igen ám, de Ethan Katzberg másképp gondolkodott. Az isten háta mögötti kis Brit Kolumbia-i faluból, Nanaimóból származó, majdnem kétméteres, lobogó sörényű, 21 éves fickónak más tervei voltak. És illett volna odafigyelni rá.

Tizenkét idei versenyéből hatot megnyert előzőleg, és a harmadik helynél egyszer sem végzett hátrébb. Megnyerte a kanadai nemzeti bajnokságot. Igaz, a legjobb eredménye egy ezüst volt a tavalyi Nemzetközösségi Játékokról, továbbá 79 méterig még sohasem jutott el, egyéni csúcsa a 78,73 méter volt az idei kanadai bajnokságról.

Csakhogy a szombati selejtezőben 81,18-as országos csúcsot hajított, több mint két méterrel túlszárnyalva egyéni csúcsát, és a legjobb eredménnyel kvalifikált a vasárnapi döntőbe! Akkor már oda kellett volna figyelni rá, de mindenki kicsúszott eredménynek hitte ezt a nagy dobást.

Vasárnap aztán kivágta a rezet: hat dobásából négy 80 méteren túlra szállt, az utolsó kettő nagyobb volt 81-nél, mindkettővel aranyérmes lett volna. Sokkolta a mezőnyt, benne a negyedik sorozatig vezető Halász Bencét is.

„Dylan Armstrong, az edzőm azt mondta, ne törődjek semmivel, lőjek ki a rajtnál, és én úgy is tettem. Rögtön 80 méter fölé hajítottam a kalapácsot, és ez meghozta az önbizalmam. Éreztem, ez az én napom lesz. Minden összejött: az egyéni csúcs, az országos rekord és a világbajnoki aranyérem!”

Katzberg Armstrongnak és dr. Anatolij Bondarcsuknak, az 1972-es müncheni olimpia bajnokának tulajdonítja a sikert. Bondarcsuk szovjet színekben szerzett aranyérmet 51 éve Münchenben, és ma már természetesen ukrán állampolgár. Bondarcsuk már 83 éves.

Dylan és dr. Bondarcsuk csiszolták a technikámat – mondta Katzberg. – A mentoraim voltak. Mindent nekik köszönhetek.

(Borítókép: A győztes kanadai Ethan Katzberg a férfi kalapácsvetés döntője után a budapesti atlétikai világbajnokságon, a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 20-án. Fotó: David Ramos / Getty Images)