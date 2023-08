Kozák Luca idénycsúccsal jutott tovább 100 gáton

A programot a 100 méter gát első előfutamában (az ötből) Kerekes Gréta nyitotta. Az első négy ment tovább egyenes ágon, valamint a négy legjobb kieső, így jött ki a második forduló 24-es mezőnye. Ifj. Tomhauser István tanítványa egyéni csúcsától messze elmaradva, 13,09-cel csak hetedik lett, esélye sem volt a továbbjutásra a debreceni atlétanőnek. A jamaicai Ackera Nugent és az amerikai Masai Russell (egyaránt 12,60 mp) beláthatatlan messzeségben volt Grétától.

Az Eb-ezüstérmes Kozák Lucától jóval többet vártunk, például országos csúcsa (12,69) megdöntését.

Tóth Annának jóval nehezebb dolga volt, többek között az amerikai exvilágcsúcstartó Kendra Harrisonnal került egy futamba. Nem vallott szégyent a diósgyőri lány, 12,95 másodperccel hatodik lett, de ezzel Tigyi József tanítványa sem jutott tovább, egyéni legjobbjától 11 századdal elmaradva.

Háromból egy, nagyjából erre számítottunk. A vegyes zónában Kozák Luca így értékelt az Indexnek: „Az edzőm, Suba László egy laza, kontrollált futást kért tőlem elsőre, és azt, hogy ne foglalkozzak semmivel és senkivel. A lengyel Pia Skrzyszovskával nagyon szeretek együtt versenyezni, mert nagyon jó ritmust ad nekem, most is így történt, az pedig további magabiztosságot ad, hogy a világranglista-vezető amerikai Nia Ali sem volt messze tőlem.”

A debreceni atléta azt is elmondta, rendkívül erős a mezőny ebben a számban, meglepte, hogy jócskán 13 másodpercen belüli idő kell ahhoz, hogy egyáltalán már az előfutamokokból továbjusson valaki. Egyéni és egyben országos csúcsától csupán két századdal maradt el kedd délután, lapunknak azonban elárulta, maradt még benne a szerdai elődöntőre.

Nincsenek előre leosztva a lapok, az amerikai Kendra Harrisonra például biztosan nem tettem volna, hogy 12.24-et fog produkálni. Izgalmas lesz a futam, de ez a mostani futás nagyon nagy magabiztosságot ad holnapra, így továbbra is az a cél, és úgy is érzem, hogy ennél is jobbat megyek majd.