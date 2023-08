A póklábú Rojas utolsóra megmutatta, ki az úr a háznál

Yulimar Rojas nem feltétlenül a legrokonszenvesebb résztvevője a budapesti atlétikai világbajnokságnak, de hogy az egyik legnagyobb klasszis, ahhoz nem fér kétség. Utolsó kísérletével a nyolcadik helyről az élre ugorva sorrendben negyedszer is világbajnok lett hármasugrásban, még úgy is, hogy meg sem közelítette legjobb formáját. Gerelyhajításban a japán Kitagucsi ugyanezt a bravúrt vitte véghez. A legnagyobb eredmény azonban Shericka Jackson 21,34-es világbajnoki csúcsa női 200-on. Hét századra van Florence Griffith-Joyner világcsúcsától! A férfi 200 aranyérme ismét Noah Lylesé lett.

Pénteken Yulimar Rojasra, napjaink egyik legnagyobb atlétájára, no és persze a varázslatos 200-as sprinterekre figyeltünk. Vajon behúzza-e a két amerikai, Noah Lyles és Sha'Carri Richardson a 100 után a kétszer olyan hosszú táv aranyérmét? Lyles egyszersmind triplázásra is készült: 2019-ben Dohában és 2022-ben Eugene-ben is ő nyerte ezt a távot. Persze a győzelemben olyan klasszisok akadályozhatták meg a jenki duót, mint a jamaicai olimpiai bajnoknő Shericka Jackson és a botswanai csodagyerek, Letsile Tebogo.

Pénteken ismét voltak magyarok, a két 4x100 méteres váltónk, talán a hölgyeknek volt több esélyük a továbbjutásra.

A férfiak kezdtek, a magyar staféta Illovszky Dominik, Boros Bence, Szabó Dániel, Pap Márk összetételben az első futamban, a 6-os pályán. Eggyel kijjebb Jamaica, kettővel az Egyesült Államok, legalább közelről nézhettük a két nagy favoritot...

De vissza Rojashoz. Először is a legfontosabb: 2015 óta a kubaiak legendás, egyszeres olimpiai és négyszeres világbajnok távolugrója, a salgótarjáni ugrógálák egykor visszatérő vendége, Iván Pedroso az edzője. Rojas a riói olimpián még a második helyre szorult a kolumbiai Caterine Ibargüen mögött, de azóta mindent megnyert: 2017-ben, Londonban, 2019-ben, Dohában és 2022-ben, Eugene-ben a világbajnokságot, két éve Tokióban az olimpiát. Természetesen a világcsúcsot is ő tartja 15,74 méterrel. Nemcsak eredményeivel, 192 centis termetével is kimagaslik a hármasugrás mezőnyéből. Igaz viszont, hogy bár idén is vezette a ranglistát 15,18-cal, a 22 éves amerikai Jasmine Moore 15,12-vel nagyon megközelítette.

A magyar 4x100-as váltó hatodik lett, messze lemaradva, és csak azért nem nyolcadik, mert a hollandok és a németek elváltották magukat. Persze a 39,55 mp még így is az idei legjobb magyar eredmény volt. Amúgy helyezéssel hárman-hárman jutottak tovább, plusz a két legjobb idő a helyezettek közül. Az amerikaiak nyerték a mi futamunkat Jamaica előtt, borzalmas váltásokkal is a világ idei legjobbjával, 37,67-tel. Amit a második futamban az olaszok pazar váltásokkal rögtön meg is javítottak 37,65-re, Dél-Afrika ott a második lett 37,72-vel, Nagy-Britannia a harmadik 38,01-gyel. Japán, Franciaország és Brazília egészítette ki a döntő nyolcas mezőnyét.

No de megkezdődött a női hármasugrás, és a második ugró, a világszép ukrán Marina Bek-Romancsuk mindjárt telibe vágta a 15 métert, ami akár éremre is jó lehetett. (Jó is lett, majdnem az aranyra...) Rojas addig bohóckodott, amíg elsőre belépett.

Következtek a női 4x100-as staféták. Az első futamban a jamaikaiak Herah-Thompsonnal, Fraser-Pryce-szal a világ idei legjobbját repesztették (41,70), ők szemben az amerikaiakkal nemcsak futni tudnak, hanem váltani is. A britek jöttek be másodiknak, Svájc harmadiknak.

A mieink a második futamban Kerekes Gréta, Csóti Jusztina, Takács Boglárka, Kocsis Anna Luca összetételben versenyeztek. És tizenegy századdal megjavították az országos csúcsot! Más kérdés, hogy ez csak a hetedik helyhez volt elég a futamban. Győztek az amerikaiak 41,59-cel, amivel máris visszavették Jamaicától a világ idei legjobbját, Elefántcsontpart lett a második (41,90), Olaszország a harmadik (42,14).

Rojas az első, belépett ugrás után másodikra csak 14,33-ig jutott, rezgett a léc a nagyképű világklasszisnak. Merthogy harmadikra is csak 14,26-ig jutott, ami éppen a nyolcadik, utolsó döntős helyhez volt elég. Ja, és az amerikai Keturah Orji, a kilencedik helyezett is ugyanannyit, 14,33-at ugrott...

Erre mondják, hogy paraszthajszál.

Kéri Bianka a második elődöntőben próbálkozott 800 méteren a fináléba jutással. Nyilvánvaló volt, hogy meg kell javítania az 1:59,80 perces egyéni csúcsát, csak így lehet esélye. És amikor 600 méternél a közönség fülsiketítő üdvrivalgása közepette felnyomult harmadiknak, felcsillant a remény. De aztán szerte is foszlott, a célegyenesben elfogyott az erő, 2:01,68-cal nyolcadik helyen ért célba Bianka. De legalább megpróbálta...

Ami a női hármasugrás hajrájában történt, arra nehéz szavakat találni. Rojas egész este szenvedett, alig volt érvényes ugrása, amikor meg érvényes volt, az csak 14,33-ra sikeredett, amivel épp, hogy tovább tudott menni az utolsó három kísérletére. Bek-Romancsuk az első ugrásával, úgy tűnt, megnyerte a világbajnokságot, a kerek 15 métert senki sem tudta túlteljesíteni.

Mígnem Rojas utolsóra megemberelte magát, 15,08-ig repült, és mivel Bek-Romancsuk utolsóra belépett, máris következhetett a venezuelai őrült ünneplése.

Minden oka megvolt rá, formán kívül is jobb volt a világnál, sorozatban negyedszer is világbajnok lett London (2017), Doha (2019) és Eugene (2022) után.

A péntek az utolsó dobások napja volt. A női gerelyhajításban az első sorozattól kezdve vezetett a kolumbiai Ruiz Hurtado, méghozzá dél-amerikai kontinensrekorddal. Csakhogy a hatodik szériában jött a japán Kitagucsi, a világ idei legjobb eredményének tulajdonosa, és majdnem másfél méterrel túldobta a kolumbiait, és világbajnok lett, a eugene-i bronzérme után.

A női 200 méter döntőjében majdnem megdőlt a világcsúcs, Florence Griffith-Joyner 35 éve fennálló 21,34-es ideje. A jamaicai Shericka Jackson domináns futással érvényesítette a papírformát, és világbajnoki csúccsal, minden idők második legjobb idejével, 21,41-gyel lett világbajnok.

A férfiak hasonló számában is érvényesült a papírforma, az amerikai Noah Lyles 19,52 másodperces remek idővel a 100 után a 200 aranyérmét is behúzta, már csak a váltó hiányzik a beharangozott triplázáshoz. A másik tripla viszont már megvan: Doha és Eugene után sorozatban harmadszor ő a 200 méter világbajnoka.

Eredmények

Női hármasugrás: 1. Yulimar Rojas (venezuelai) 15,08 m, 2. Marina Bek-Romancsuk (ukrán) 15,00, 3. Leyanis Pérez Hernández (kubai) 14,96

Női gerelyhajítás: 1. Haruka Kitagucsi (japán) 66,73 m, 2. Flor Denis Ruiz Hurtado (kolumbiai) 65,47 m, 3. Mackenzie Little (ausztrál) 63,38,

Férfi 200 m: 1. Noah Lyles (amerikai) 19,52 mp, 2. Erriyon Knighton (amerikai) 19,75, 3. Letsile Tebogo (botswanai) 19,81

Női 200 m: 1. Shericka Jackson (jamaicai) 21,41 mp, világbajnoki csúcs, 2. Gabby Thomas (amerikaI) 21,81, 3. Sha'Carri Richardson (amerikai) 21,91

A vb éremtáblázata