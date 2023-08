A zürichi Weltklasse a történelem legjelentősebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező atlétikai versenye. 1928 óta rendezik meg, az első alkalommal még a kilencszeres olimpiai bajnok finn csodafutó, Paavo Nurmi is rajthoz állt a Letzigrund stadionban. A nők 1965 óta szerepelnek a Weltklassén, ahol csütörtökig 25 világrekord született.

A verseny természetesen tagja, mit tagja, az ékköve a Wanda Gyémánt Liga sorozatnak.

Az idei viadalon megannyi budapesti világbajnok állt rajthoz, de a Nemzeti Atlétikai Központban kiérdemelt aranyérem nem volt garancia a zürichi győzelemre. Karsten Warholm, a 400 méteres gátfutás idén eddig veretlen olimpiai és világbajnok, világcsúcstartó egyeduralkodója például három századdal kikapott a jamaicai Kyron McMastertől, a budapesti vb ezüstérmesétől.

Kikapott 1500-on a brit Josh Kerr is, aki Budapesten hatalmas meglepetésre legyőzte a norvég csodafutót, Jakob Ingebrigtsent, aki most kihagyta a Weltklassét. Kerr már biztos győztesnek látszott, mígnem az utolsó métereken az amerikai Yared Nuguse két századdal megelőzte. Nuguse Pesten csak ötödik volt, ha Kerr megfutja világbajnoki idejét, most is győzött volna.

A női rúdugrást különleges környezetben, a 176 éve épült zürichi Hauptbahnhofon, a neoreneszánsz stílusban épült gyönyörű pályaudvaron rendezték. A győzelmet a budapesti társvilágbajnok, az ausztrál Nina Kennedy szerezte meg 491 centis országos csúccsal, egy centivel jobb eredménnyel, mint amennyivel világbajnok lett. A második helyen budapesti „társbérlője”, az amerikai Katie Moon végzett 481-gyel.

Nem ment most Gianmarco Tamberinek, az olasz magasugró kedvenc csak negyedik lett 228 centivel, győzött a katari olimpiai bajnok Mutaz Barsim 235-tel.

Megőrizte idei veretlenségét a női hármasugrásban a venezuelai Yulimar Rojas, ráadásul jobb eredménnyel, mint az a 15,08, amivel Pesten világbajnok volt.

Shericka Jackson továbbra is uralja a női 200 métert, ahogy Armand Duplantis is a férfi rúdugrást. Utóbbi háromszor nekiment a 623 centis világcsúcsnak, de most nem sikerült.

Sha'Carri Richardson most is simán megnyerte a 100 méter síkot, Danielle Williams a 100 méter gátat, Noah Lyles pedig a férfi 200-at, öregbítve a budapesti világbajnokok hírnevét.

Eredmények

Hármasugrás: 1. Yulimar Rojas (venezuelai) 15,15 m (15,08-cal nyert Budapesten)

400 m gát: 1. Kyron McMaster (Brit Virgin-szigeteki) 47,27 mp, 2. Karsten Warholm (norvég) 47,30.

Női 100 m: 1. Sha'Carri Richardson 10,88 mp, 2. Morrison 11,00, 3. Thompson-Herah 11,00

Női rúdugrás: 1. Nina Kennedy (ausztrál) 491 cm, 2. Katier Moon (amerikai) 481

Női 3000 m akadály: 1. W infried Mutile Yavi (bahreini), 2. Beatrice Chepkoech (kenyai)

Férfi 1500 m: 1. Yared Nuguse (amerikai) 3:30,49 perc, 2. Josh Kerr (brit) 3:30,51

Férfi magasugrás: 1. Mutaz Essza Barsim (katari) 235 cm, 2.Hamish Kerr (ausztrál) 233 cm, országos csúcs,... 4. Gianmarco Tamberi (olasz) 228

Férfi távolugrás: 1. Miltiadisz Tentoglu (görög) 820 cm, 2. Tajay Gayle (jamaicai) 807

Férfi gerelyhajítás: 1. Jakub Vadlejch (cseh) 85,86 m, 2. Neeraj Chopra (indiai) 85,71

Női 800 m: 1. Laura Muir (brit) 1:57,71 perc, 2. Catriona Bisset (ausztrál) 1:58,77, 3. Adelle Tracey 1:59,05

Férfi rúdugrás: 1. Armand Duplantis (svéd) 600 cm, 2. Kendrick (amerikai) 595

Női 200 m: 1. Shericka Jackson (jamaicai) 21,82 mp, 2. Daryll Neita (brit) 22,25, 3. Kayla White (amerikai) 22,33

Férfi 5000 m: 1. Yomif Kejelcha (etióp) 12:46,91 perc

Női 100 m gát: 1. Danielle Williams (jamaicai) 12,54 mp, 2. Alaysha Johnson (amerikai) 12,58, Kendra Harrison (amerikaií) 12,59

Férfi 200 m: 1. Noah Lyles (amerikai) 12,80 mp, 2. Kerryon Knighton (amerikai) 19,87, 3. Zharnel Hughes (brit) 19,94.