Ingebrigtsen elragadta el-Gerúzs (egyik) világcsúcsát

🇯🇲 @sherickajacko wins the 𝟮𝟬𝟬𝗠 𝘄𝗼𝗺𝗲𝗻 in 21"48, the fastest time this year in the Diamond League and a record in Brussels!



📸 Dan Vernon#AllianzMemorialVanDamme #BrusselsDL pic.twitter.com/HVk7o6Z0EM