„Nem volt könnyű döntés, voltak érvek pró és kontra mindkét oldalon. A világbajnokság után kellett egy kis gondolkodási idő, hogy rendesen megrágja a dolgot és végül így döntöttem – jelentette be az M4 Sporton a 34 éves atléta, aki az elmúlt években már Szegeden szakosztályvezetőként is dolgozott, emellett igyekezett megfelelni az élsportolókkal szembeni követelményeknek is. – A kislányom nagyon szeretett edzésre kísérni, úgyhogy ezt a részét majd még meg kell oldanunk, de nem hiszem, hogy gond lesz. A felszerelésem nem fog a szekrény aljára kerülni, továbbra is szeretnék edzésben maradni, mozogni a saját egészségem érdekében, de a profi, mind a nemzetközi, mind hazai versenyzéstől szerettem volna már visszalépni."

Pályafutását felidézve kiemelte, nem indult könnyen, de megtanulta magát túltenni a nehézségeken, sőt az lett a védjegye, hogy mindig az utolsó lökésre tudott javítani, és elérni a jobb helyezéseket vagy éppen az országos csúcsokat.

Azt, hogy itthon indulok-e még versenyeken, meglátjuk, de ha igen, akkor is csak kedvtelésből teszem majd. Nem volt titok, hogy a kislányunkat szeretnénk testvérrel megajándékozni, és már nem akartunk tovább várni ezzel

– részletezte döntése hátterét a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján Márton.

Úgy érzem, hogy a műtött térdem már nem alkalmas arra az iszonyú sok munkára, amellyel fel kell készülni egy olimpiára. A sérülés után is nehezen tértem vissza. Nem vagyok már fiatal, és jelenleg is nagyon sokat kell tennem azért, gyógytornázom, regenerációt végzek, hogy a térdem bírja a terhelést. Most úgy érzem, nem tudom még egyszer végigcsinálni azt a munkát, amely ahhoz kell, hogy Párizsban egy jó eredménnyel búcsúzzak. A másik oldalon viszont ott van az emberek szeretete, szóval nem volt könnyű dönteni

– tette hozzá a magyar klasszis, aki szerint hosszabb távon ezt a döntést követelte meg a teste.

Márton Anita többször is átírta a sportág hazai történelmét, hiszen ő lett a szakág első magyar olimpiai érmese – 2016-ban Rióban –, majd (fedett pályás) világbajnoka is 2018-ban, Birminghamben.

A sportolónő elárulta, az egyik legkedvesebb emléke az olimpiai bronzérem, amelyre „könnycsalogató" visszaemlékezni.



Az M4 Sporton látott adásban megszólalt edzője, Eperjesi László is, aki elmondta, tanítványa tizenkét és fél éves volt, amikor először találkozott vele egy versenyen. Hozzátette, eleinte a súlylökés mellett a diszkoszvetést és a kalapácsvetést is ugyanúgy gyakorolták, és Márton Anita 23 éves korában derült ki, hogy a súlylökés lesz a fő száma.



A világbajnoki címet felidézve elmondta, Birminghamben Márton Anita olyan versenyzőket győzött le, akiket korábban még soha.



Az eltökéltség és a motiváció, hogy mindig jobbat akart, ez tartotta a világ élvonalában

– nyilatkozta tanítványáról a mester.





Márton Anita Születési idő, hely: 1989. 01. 15., Szeged

Klubja: Békéscsabai AC

Versenyszáma: súlylökés, diszkoszvetés, súlyemelés

Legjobb eredményei: olimpiai bronzérmes (2016), fedett pályás világbajnok (2018), világbajnoki ezüstérmes (2017), vb-5. (2019), fedett pályás vb-ezüstérmes (2016), Eb-ezüstérmes (2016), Eb-bronzérmes (2014), fedett pályás Európa-bajnok (2015, 2017), fedett pályás Eb-bronzérmes (2019), fedett pályás Eb-6. (2023)

Országos csúcsai: 19,87 m (szabadtér) és 19,62 m (fedett pálya)

Szabadtéren 17-szeres, fedett pályán 14-szeres országos bajnok súlylökésben, emellett diszkoszvetésben és súlyemelésben is szerzett magyar bajnoki címet

Elismerései: Az év magyar atlétája (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Magyar Arany Érdemkereszt (2016)

