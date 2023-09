A szakember szerint akár olimpiai döntőbe is juthat a női 4x100-as váltó Párizsban

Az amerikai szakember két éve kezdte el a munkát Magyarországon, szerinte a sikerek kulcsa az volt – az öt váltó közül négy országos csúcsot futott augusztusban a budapesti világbajnokságon –, hogy a magyar szövetség (MASZ) tényleg támogatta a stafétákat.

„Sok speciális technikai feladatot végeztünk el, voltak váltó edzőtáborok és új technikákat gyakoroltunk, amelyek optimalizálták a váltási időket. A versenyzők pedig egyre magabiztosabbak lettek” - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a 71 éves Loren Seagrave, aki korábban többek között olyan olimpiai aranyérmesekkel dolgozott együtt, mint a 400 méter gát kétszeres bajnoka, Angelo Taylor, illetve Laswhan Merritt (400 m), Donovan Bailey (100 m), Dwight Phillips (távol), továbbá Tiana Bartoletta (távol), de volt tanítványa Justin Gatlin, Jon Drummond és az orosz Darja Klisina is.

A szakember hozzátette: a vb-n csak amiatt volt csalódott, hogy a magyar női 4x100-as váltó az egyes pályát kapta, ezen szerinte nagyon nehéz futni.

„Ha továbbra is megkapják a támogatást, kijuthatnak a párizsi olimpiára, ahol akár még a döntőbe is bekerülhetnek, ami hatalmas siker lenne” - mondta a női stafétával kapcsolatban.

A tréner Kínába távozik, de elárulta, hogy a közreműködésével már megtervezték a jövő évi programot, és meglátása szerint ha végrehajtják, a 4x400-as váltóknak is lehet esélyük az ötkarikás kvalifikációra.

Mint mondta, a világ minden táján dolgozott már és próbálja tartani a kapcsolatot a korábbi tanítványaival, akik erre igényt tartanak, szerinte a magyarokkal is kapcsolatban fog maradni.

„Talán találkozunk jövőre, Párizsban” – fogalmazott.

Az interjú során kapcsolták Gyulai Miklós, a MASZ elnökét, aki kijelentette: nagyon jó döntés volt a szakember leigazolása.

Azon a területen, ahol ő dolgozott, öt váltó indulhatott a vb-n, s ezek közül négy megjavította az országos csúcsot. Ez önmagáért beszél, nélküle ez egészen biztosan nem tudott volna megvalósulni. Csak köszönettel és hálával tartozunk neki az elmúlt két esztendőért. Sajnálom, hogy nem marad, de ilyen az élet, ilyen a sport

– fogalmazott Gyulai Miklós.

Loren Seagrave arról is beszélt, hogy számára - és ezzel sok kollégája véleményét is tolmácsolja - a budapesti volt az eddigi legjobb világbajnokság. Szerinte tökéletes volt a szervezés, a közönség pedig hihetetlenül lelkesen buzdította sportolókat, nem csak a magyarokat, mindenkit. Mint mondta, találkozott sok korábbi tanítványával is, így többek között a rúdugrás svéd világcsúcstartójának, Armand Duplantisnak az édesanyjával és édesapjával is.

„A magyar atlétika mindig is ott lesz a szívemben” – zárta szavait a világjáró amerikai edző.

(MTI)