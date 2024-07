Háromgyermekes anyuka az unikum a világ leggyorsabb emberei között

Idén 16 számban versenyeznek az atléták a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon. Ez lesz a 14. nagydíj, először 2011-ben, az akkor még Puskás Ferenc Stadion nevű, 1953-ban épült agg, romos létesítményben rendezték meg, és már akkor is parádés szereposztás mellett. Olyannyira, hogy a jamaikai olimpiai bajnok Asafa Powell 9.86 másodperces győztes ideje 100 méter síkon sokáig megdönthetetlen versenyrekord volt, mígnem 2021-ben a dél-afrikai Akani Simbine 9.84-re javította azt.

2014-ben átköltözött a verseny Székesfehérvárra, a Bregyó-közbe, és azóta is a koronázóváros a házigazda.

Idén 47 országból érkeznek atléták, köztük megannyi olimpiai és világbajnok, akik közül úgymond hivatalosan is kiemelkedik a jamaikai Shericka Jackson, a World Athletics világranglistájának összetett éllovasa, a földkerekség pillanatnyilag dokumentáltan is legjobb atlétanője. Jackson ugyan egyszeres olimpiai és négyszeres világbajnok, de alighanem arra a legbüszkébb, hogy a néha Florence Griffith-Joyner után ő az, aki a leggyorsabban tette meg a 200 méteres távot, 21.41 másodperc alatt, tavaly augusztus 25-én, a Nemzeti Atlétikai Központban, a budapesti világbajnokságon.

Azok után, hogy vasárnap potyogtak a világcsúcsok a párizsi Diamond League-viadalon, továbbá a Netflixen most debütált a tavalyi budapesti világbajnokságnak káprázatos emlékművet állító Sprint című pazar sorozat, igencsak felértékelődött az atlétika, mint sportág.

A hétfői, fehérvári sajtótájékoztatón Deutsch Péter szervezőbizottsági elnök szájából elhangzott, hogy a Gyulai István Memorial világszinten is egyike azon nagyon kevés versenynek, amelyet a koronavírus-járvány idején, 2020-ban is meg tudtak rendezni, azaz 2011 óta megszakítás nélkül mindig ott van a naptárban a Memorial. A sportvezető azt is kiemelte, hogy a párizsi olimpián 20 magyar atléta vesz részt, és ők szinte valamennyien fellépnek kedden a Bregyóban.

Az idei sztárparádé részleteivel, indulóival Spiriev Attila sportigazgató szolgált.

Nehéz eldönteni, hogy melyik lesz a slágerszám, de a férfi kalapácsvetés feltétlenül ezek közé tartozik, és nem csak Halász Bence miatt.

Kétszeres vb-bronz- és kétszeres Eb-ezüstérmesünknek a tavalyi pesti világbajnok, a kanadai Ethan Katzberg lesz a legnagyobb ellenfele, aki idén óriásit hajított: 84.38 métert, amekkorát 2008 óta senki! Dobókörbe lép a két lengyel extraklasszis, a tokiói olimpiai bajnok Wojciech Nowicki és honfitársa, az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek. És hozzájuk csatlakozik az ifjú ukrán Eb-bronzérmes Mihajlo Kohan.

Diszkoszvetésben sem kevésbé illusztris a mezőny: a litván világrekorder Mykolas Alekna, a világ- és olimpiai bajnok svéd Daniel Stahl és a 2022-es világbajnoki szlovén Kristjan Ceh is bemutatja tudását.

A távolugrás sztárindulója a görög olimpiai, világ- és Európa-bajnok Miltiadisz Tentoglu, aki fura módon nem országos csúcstartó, hiába ugrott kétszer is 865 centit. (866 a görög csúcs...)

Magasugrásban mindenki az olasz Gianmarco Tamberire, az olimpiai és világbajnokra figyel, akit különleges érzelmi kötelék fűz Fehérvárhoz.

Súlyos bokasérülése után 2017-ben itt tért vissza a közönségkedvenc a nemzetközi porondra, és felidézte, hogy akkor felhívta Spiriev Attila sportigazgatót. Méghozzá azzal, hogy egy fillér fellépti díjat sem kér, sőt, még a repülőjegyét is maga veszi meg, csak indulhasson! Kérése nyitott fülekre talált, 228 centit ugrott, és azóta sikert sikerre halmoz. A 32 éves Tamberi annyira szereti Magyarországot, hogy két éve Budapesten tartotta a legénybúcsúját!

400 méteren az olimpiai és világbajnok bahamai Steven Gardiner lesz a mi Molnár Attilánk legnagyobb ellenfele. Molnár roppant rokonszenvesen nyilatkozott, látszott rajta, átvitt értelemben és a valóságban is felnéz Gardinerre, és megígérte, hogy nem megy feltett kézzel a csatába nagynevű riválisa ellen.

Szeretném megjavítani a 44.84-es országos csúcsomat, már itt, a Bregyóban, de ha nem, akkor legkésőbb a párizsi olimpián – mondta Molnár, aki tavaly itt állította be az akkori magyar rekordot 44.98-cal, hogy aztán a pesti vb-n azt tovább javítsa.

A legnagyobb név azonban nem Gardiner, nem Tamberi, még csak nem is Tentoglu lesz kedd este a Bregyóban, hanem a világ jelenlegi legfantasztikusabb atlétanője, a WA összetett világranglistájának éllovasa, a jamaicai Shericka Jackson.

Tavaly ő nyerte Budapesten a 200-at, és ugyancsak tavaly 21.41-et futott, 7 századra megközelítve Florence Griffith-Joyner 1988 óta fennálló 21.34-es kozmikus világcsúcsát.

Említhetnénk még a 100 méteres gátfutás mezőnyét, benne az olimpiai bajnok Puerto Ricó-i Jasmine Camacho Quinn-nel és azzal a Nia Alival, aki már az első, budapesti Memorialon is elindult!

A 35 éves amerikai hölgy nem is elsősorban emiatt unikum, hanem azért, mert háromgyermekes édesanya! És ha már az anyuka rajthoz áll, akkor az úgy dukál, hogy a férje, a kanadai Andre De Grasse is elinduljon, és el is indul a tokiói olimpia 200-as bajnoka.

No és a mindenkori királyszám, a férfi 100 sík? Ennek a mezőnye sem akármilyen: a fénypont a dél-afrikai Akani Simbine, aki 2021-ben itt futotta a 9.84-es országos csúcsát, amely egyben versenyrekord is. Aki megszoríthatja, sőt, le is győzheti, az a jamaicai Kishane Thompson, a világ idei legjobb eredményének (9.77 mp) gazdája!

A verseny 14.00 órakor a férfi kalapácsvetéssel kezdődik, a hivatalos megnyitó 16.45-kor lesz. Az utolsó számot, a női 200 méteres síkfutást 19.20-kor indítják, tehát akit érdekel a futball, az még hazaérhet a 21 órakor kezdődő Spanyolország –Franciaország Eb- elődöntőre.

(Borítókép: Kozák Luca és az amerikai Nia Ali a női 100 méteres gátfutás második futamában az atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 22-én Budapesten. Fotó: Tim Clayton / Corbis / Getty Images)