Méltó emléket állítanak a hős törzsőrmesternek

Szeptember 29-én, jövő pénteken 17 órakor rendezik a újpesti Kellner Ferenc Sportközpontban, a Madárfészek Ökölvívó Akadémia sportcsarnokában (Budapest, Pozsonyi u. 4/C, 1045) a Police Fight Challenge 2023 elnevezésű meghívásos jótékonysági küzdősportgálát.

Méltó emlék a hős törzsőrmesternek

A gála Mátyás Balázs posztumusz rendőr törzsőrmesternek kíván méltó emléket állítani, aki 2018 februárjában szolgálatteljesítés közben vesztette életét egy közúti balesetben. A Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány vezetősége, valamint személyesen az alapító Erdei Zsolt is teljes mellszélességgel áll a küzdősportos esemény megrendezésében a Szolgálatteljesítés Közben Alapítvány mellé, amely a szolgálatteljesítés közben bajba jutott, balesetet szenvedett, elhunyt rendőrök, katonák, tűzoltók és mentősök családja részére nyújt erkölcsi, lelki, jogi és anyagi segítséget, tagjai, valamint támogatói több szállal is kötődnek egymáshoz.

Az eseménynek szomorú aktualitást ad a szerdai esztergomi tragédia, amelyben a TEK egyik munkatársa életét vesztette.

Az újpesti gyökerek mellett Madár küldetésének érzi, hogy volt elnöktársa, néhai Bajkai István – aki haláláig támogatója volt a Szolgálatteljesítés Közben Alapítványnak –, valamint néhai Lasz György egykori rendőrtiszt munkásságát követve segítse és támogassa a bajbajutottakat, szem előtt tartva Mátyás Balázs posztumusz rendőr törzsőrmester mottóját:

„Én az embereken szeretnék segíteni.”

2018. február 15-én történt, hogy a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében egymásnak csapódott két rendőrautó, amelyeket ugyanahhoz az esethez riasztottak. A balesetben Mátyás Balázs életét vesztette.

A szeptember 29-i jótékonysági gálát kimondottan rendvédelmi szervek munkatársai részére tartják országosan meghirdetve, karate, boksz, kick-box és MMA sportágakban.

Majdnem belehalt az édesapa is

„A gála ötlete a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Képzési és Utánpótlási Osztály sporttisztje, Mucsi Sándor rendőr százados fejéből pattant ki; mostanában nincsenek küzdősportos rendezvények, és kellene összehozni egyet” – mondta az Indexnek Mátyás Zsolt, az öt éve 21 évesen elhunyt törzsőrmester édesapja.

Ekkor még tartja magát az édesapa, de már nem sokáig, hamarosan elcsuklik a hangja.

„Az én fiam 2018. február 15-én 23 óra 37 perckor a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében életét vesztette. Van is ott egy kopjafa, és az újpesti önkormányzat valószínűleg teret fog elnevezni Balázsról... Az egyetlen fiunk 21 éves volt, amikor meghalt. A családunkról tudni kell, hogy én 26 évig kormányőr voltam, a feleségem az Országgyűlés Őrség Személyvédelmi Osztályának a titkárnője, tehát egész életünkben a hazát szolgáltuk és szolgáljuk. És a legfiatalabb, Balázs az életét adta.”

Négy éve gondolták úgy Mátyás úrék, hogy létre kellene hozni egy alapítványt. Magyarországon ez az egyetlen ilyen jellegű szervezet, amely a rendvédelmi szervek, tehát a katonaság, a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők kötelékébe tartozó bajtársakat segíti.

Ahol tudnak, segítenek

„A 29 éves Baumann Péter főtörzsőrmester, akit idén januárban megöltek, konkrétan megkéseltek, nos, az ő családján is segítettünk – tette hozzá Mátyás úr.

„Elsősorban erkölcsi és jogi segítséget nyújtunk, utóbbit jogászunk, dr. Borbély Zoltán révén, de anyagi támogatást is nyújtunk. Minket legutóbb is megkért a rendőrség vezetése, hogy személyesen menjünk el Baumann Peti családjához, akik a miénkhez hasonló tragédiát éltek meg. Megpróbáltunk vigaszt nyújtani, segíteni feldolgozni a feldolgozhatatlant. Tudja, az ilyesmi feldolgozhatatlan. Én eltemettem anyámat, eltemettem apámat, persze fájt, de ez mégis valahol normális. Amikor viszont a gyermek megelőzi az apját a halálban, na, az annyira abszurd, hogy az ember belebolondul. Van az a mondás, hogy nem tudja más, mi az a fájdalom, kinek a gyermekét nem fedi sírhant. Hát én tudom...”

Az alapítvány eddig tíz emberen segített, az első két újpesti volt, Szarvas Erika és Lingvai Péter, akiket két éve egy bedrogozott őrült megkéselt. De az anyagi mellett a jogi és főleg az emberi támogatás a legfontosabb. Baumann Péter családja esetében két hetet vártak a temetés után.

„Hiszen mi tudjuk, ilyenkor mi zajlik le a gyászoló szülők fejében, lelkében. Péter szülei a mai napig hálásak, hogy találkoztak velünk. Az ilyen esetekben felmerül sérelmi díj, biztosítási összegek, jogi képviselet. De pénzzel megváltani emberéletet nem lehet.”

Ebből nincs kigyógyulás

Amikor az édesapa azzal az ilyenkor banálisnak tűnő kérdéssel szembesül, hogy „mégis miként lehet túlélni egy gyermek halálát?”, arra azt a kategorikus választ adja, hogy „sehogy”.

Amíg el nem temette az ember a gyermekét, addig erősnek kell maradni. Talpon kell maradni, meg kell adni a végtisztességet. Amikor eltemettem a fiamat, két hét alatt lefogytam tizennyolc kilót, pedig én egy kemény szabolcsi parasztgyerek vagyok, kormányőr voltam, személyi védelemmel foglalkoztam. Három napot töltöttem az intenzív osztályon, annyira leépültem testileg és lelkileg. Erre a fájdalomra nincs gyógyszer. Annyira legyengült az immunrendszerem, hogy elkaptam egy atípusos influenzát. De akkor megembereltem magam, azt mondtam, nem bizonyulhatok gyengének, a fiamra nem hozhatok szégyent, ahogy életében sem tettem, úgy holtában sem fogom.

Itt már könnyezett az erős férfi, elcsuklott a hangja, percekig nem tudta folytatni mondandóját. Aztán nagy nehezen mégis összeszedte magát.

„Azt mondtam magamban, nem halhatok meg, mert akkor a feleségem is meghal. A közelmúltban voltunk harmincéves házasok. Nem törtünk meg, nem adtuk fel, talpra álltam. 2019 novemberében jegyezték be az alapítványt, és ha minden jól megy, jövőre közhasznúak leszünk. A fájdalomban és a bánatban annyi jó emberrel találkozom... A régi újpesti focistákkal, Lőw Zsolttal és a többiekkel, a korábbi és a jelenlegi polgármesterrel, Wintermantel Zsolttal és Déri Tiborral... Szóval, ezt a fájdalmat nem lehet legyőzni, ezzel együtt kell élni. A fiam az újpesti temetőben nyugszik, egész életét Újpesten töltötte, itt született, itt járt bölcsődébe, óvodába, iskolába, itt szolgált, mi is itt élünk. Borbély Zoli mindig azt szokta mondani, amikor valaki panaszkodik, hogy a ti bajotok semmi ahhoz képest, amin a Balázs szülei keresztülmentek.”

Mátyás úr könnyek között meséli, hogy amikor az iskolában megkérdezték a fiát, aki különben ügyesen rajzolt, és akár képzőművészeti pályát is választhatott volna, azt mondta: „édesapám hivatását akarom folytatni”. Amikor pedig érettségi után feltették ugyanezt a kérdést, ez a válasz érkezett: „az embereken akarok segíteni”.

Ez utóbbi lett az alapítvány mottója is: „Mi az embereken szeretnénk segíteni.”

Madárnak nem kellett kétszer mondani

A szeptember 29-i gála szervezője a rendőrség karateszakosztálya, összefogva a Madárfészek Akadémiával. A kezdeményezés fogadtatásra talált, a társszervezők, Nagy Anett, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi főtitkára, valamint Erdei Zsolt, az amatőrök és a profik mezőnyében egyaránt világbajnok bokszoló Mátyás úrhoz hasonlóan ugyancsak szabolcsi születésűek, erősítendő a rokonszenvet és az összetartozást.

Az édesapa büszkén említi, hogy a múltban az alapítvány mellé álltak olyan hírességek, mint Mága Zoltán hegedűművész, Roderick Duchatelet, az Újpest FC belga tulajdonosa vagy néhai Bajkai István, aki egymillió forinttal támogatta a kezdeményezést. De felsorakozott Kövér László házelnök is. Eddig négy emléktornát rendeztek Mátyás Balázs tiszteletére, amikor most Madárék megkeresték Mátyás urat támogatói szándékunkkal, az édesapa elsírta magát. Óriási büszkeség számára, hogy a fia ügye így megérint embereket, akár olyan hírességeket is, mint Madár, aki fénykorában az ország legnépszerűbb sportolója volt.

„Ez a gála nem rólam szól, nem én vagyok a főszervező, nekem viszonylag csekély a szerepem – mondta az Indexnek Erdei Zsolt. – Én tényleg csak belecsöppentem ebbe, de természetesen amikor az ember ilyesmiről értesül, akkor azonnal melléáll. A szociális érzékenységem elég fejlett, és ha Anett hív, akkor az ő szava számomra garancia. Nekem csak annyi a szerepem, hogy a nevemet adom a gálához, és biztosítom a szakmai hátteret.”

Némi problémát jelent az ökölvívómeccsek megszervezésében, hogy ugyanakkor, 29-én van az ifjúsági és junior országos bajnokság, tehát a versenyzők és edzőik, úgymond, foglaltak. Ettől függetlenül azért lesz három nívós bokszmeccs is, válogatott bunyósok részvételével.

(Borítókép: Ütközésben összetört rendőrautó a IV. kerületben, a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében 2018. február 16-án. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI )