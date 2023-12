A bokszháború frontvonalába került a Pesten járt Roy Jones Jr.

Roy Jones Jr. vitán felül a valaha volt egyik legnagyobb bokszoló, annak ellenére, hogy nem tudott olimpiát nyerni, ellenben négy súlycsoportban is profi világbajnok volt. Ám súlyos adótartozást halmozott fel az Egyesült Államokban, amit egy orosz promóter fizetett ki a napokban díszvendégként Pesten járt legenda helyett, aki 2015 óta orosz állampolgár.

Roy Jones Jr. nevével az 1988-as szöuli olimpián ismerkedett meg a világ, ahol megválasztották a boksztorna legjobb versenyzőjének, miközben nem is lett aranyérmes. Történt, hogy a nagyváltósúly döntőjében a 19 éves amerikai fiú, az Egyesült Államok bokszcsapatának legifjabb tagja leiskolázta dél-koreai ellenfelét, Pak Szi Hunt, akire második menetben számolt az olasz vezetőbíró; a célba talált ütések száma 86:32 volt, Jones javára.

Ezek után 3:2 arányban a hazai bunyóst hozták ki győztesnek.

Az olimpiai boksztörténelem legfelháborítóbb csalásának bűnöseit érdemes megnevezni: az uruguayi Alberto Duran és a marokkói Hiuad Larbi 59–58-ra hozta ki győztesnek a koreait, az ugandai Bob D. Kasule 59–59-es döntetlen mellett ugyancsak Paknak adta a meccset, míg a szovjet és a magyar pontozó (Sermer György) a valóságnak megfelelően Jonesra voksolt.

Jellemző, hogy az olasz vezetőbíró, amikor Pak kezét emelte a magasba, Jones fülébe súgta: „Te győztél!”. Utóbb Durant, Larbit és Kasulét örökre eltiltották.

Jones először azt mondta elkeseredésében, hogy többé nem lép szorítóba, később azonban megváltoztatta elhatározását, profinak állt, és húsz éven keresztül sikert sikerre halmozott.

Ő lett a boksztörténelemben az első, aki a kisközépsúlyból indulva eljutott a nehézsúlyú világbajnoki övig.

Pályafutása során 55 millió dollárt keresett pénzdíjakkal, de sajnos rossz befektetéseket eszközölt. Fejébe vette, hogy zenei karriert fut be, mindez azonban csak vitte a pénzt, nem hozta, ráadásul ingatlanbefektetései is balul sültek el.

Tetemes adóhátralék

Így aztán egyes források szerint hárommillió, mások szerint három és félmillió dolláros hátralékot halmozott fel az Egyesült Államok adóhatóságával, az IRS-szel szemben, amelynek kifizetésére esélye sem volt. Közben Jones 48 éves koráig bokszolt, csak aztán vonult vissza, de idén februárban visszatért a ringbe, és megmérkőzött egy Anthony Pettis nevű UFC-harcművésszel, és pontozásos vereséget szenvedett.

2020-ban bemutató meccset vívott Mike Tysonnal, a komolytalan összecsapás döntetlennel végződött, a meccs idején Jones 51, Tyson 54 éves volt...

Nyílt titok volt, hogy Jones csak azért bokszolt jóval túl a negyvenen, hogy valahogy törlessze adótartozását, erre azonban nem lett volna esélye, ha a promotere, Vlagyimir Hrjunov nem fizeti ki helyette az adósságát. Jones a 2010-es évek elején állt össze az orosz menedzserrel, aki nem is egy meccset kötött le neki Oroszországban és az egykori keleti blokk területén. Közben Jones jó barátságba keveredett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, olyannyira, hogy a bunyós 2015-ben, egy évvel a Krím félsziget annektálása után az amerikai mellé felvette az orosz állampolgárságot is.

Putyin személyesen döntött

Mindez úgy történt, hogy 2015. augusztus 19-én Jones Szevasztopolban, Krím fővárosában találkozott Putyinnal, és kérelmezte az orosz állampolgárságot azzal az indokkal, hogy üzleti ügyei gyakran szólítják Oroszországba, és kényelmesebb lenne, ha nem kellene minden esetben orosz vízumért folyamodnia. (Két évvel korábban egy másik híresség, Gerard Depardieu szintén felvette az orosz állampolgárságot, hogy kibújjon a szerinte magas francia jövedelemadó hatálya alól. Érdekes viszont, hogy amikor tavaly február 24-én megindult Ukrajna orosz inváziója, Depardieu nyilvánosan bírálta Putyint.)

Putyin nyilván remek propagandalehetőséget látott az ügyben, és szeptember 12-én megadta Jonesnak az orosz útlevelet. Ezek után Ukrajna kitiltotta Jonest az ország területéről, mondván, hogy szevasztopoli látogatásával mintegy legitimálta a Krím orosz megszállását. Mellesleg Depardieu is ki van tiltva Ukrajnából.

Díszvendég a sportcsarnokban

Ilyen előzmények után lett Jones a centenáriumi magyar ökölvívó-bajnokság díszvendége. (Mint ismert, Jones a nemzetközi Sztárbox-sorozat nagykövete.) Jonesszal az Index is készített villáminterjút.

A legfrissebb hír igencsak pikáns: december 9-én az insidethegames.biz honlapon napvilágot látott az információ, miszerint az Egyesült Államok Ökölvívó Szövetsége (US Boxing Federation) csatlakozott a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséghez (IBA), ahhoz a szervezethez, amelyet a Gazprom, az orosz szénhidrogén-óriás pénzel, és amelynek az orosz Umar Kremljov az elnöke, továbbá amely szervezetet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság június 22-ei rendkívüli ülésén illegitimnek nyilvánította.

A lépés már csak ezért is roppant különösnek tűnt, mert az amerikaiak voltak azok, akik elsőnek kiléptek az IBA-ből, és létrehozták a konkurens világszövetséget, a World Boxingot, amelyet viszont elismer a NOB.

Jones mint az IBA nagykövete

Aztán néhány nappal a hírt követően közleményt jelentetett meg az Egyesült Államok „igazi” szövetsége, a USA Boxing. A közleményből kitűnik, hogy a „US Boxing Federation” nevű képződmény, amelyet december 9-én felvettek az IBA tagszervezetei közé, valójában egy sebtében megalakított fantomszövetség, amelynek elnöke Roy Jones Jr., az IBA fizetett nagykövete.

A USA Boxing közleményében Mike McAtee ügyvezető igazgató hangsúlyozza, hogy az úgynevezett US Boxing Federation be sincs jegyezve az Egyesült Államokban, nincsenek tagjai, nem végez semmilyen tevékenységet, azaz nem legitim szövetség.

Így áll most a helyzet a nemzetközi bokszsportban. Van az IBA, amelyet nem ismer el a NOB, viszont amelynek van nemzetközi versenyrendszere világ- és kontinentális bajnokságokkal. Ugyanakkor az olimpiai ökölvívótorna szervezését és a kvalifikációs versenyeket a NOB kivette az IBA kezéből, és például a két magyar bokszoló, Kovács Richárd és Hámori Luca azon a krakkói Európai Játékokon szerzett olimpiai kvalifikációt, amelyet a NOB szervezett, és nem az IBA. Az IBA világbajnokságán például nem is lehetett kvalifikálni az olimpiára.

Ebben a zavaros helyzetben a magyar szövetség, a MÖSZ most még az IBA tagja, ám a helyzet felettébb pikáns, mivel az IBA-t a NOB illegitimnek nyilvánította. Egyelőre az ökölvívás még ott van az olimpia műsorán, Párizsban lesz boksztorna.

Az IBA-nak jelenleg 195 tagországa van, a most szerveződő ellenszövetségnek, a NOB által elismert World Boxingnak csupán 27. Utóbbinak most még versenyrendszere sincs, továbbá a nagy pénz, a Gazprom finanszírozása az IBA mögött áll, olyannyira, hogy az idei taskenti világbajnokságon az aranyérmesek fejenként 200 ezer, az ezüstérmesek 100 ezer, a bronzérmesek 50 ezer dollárt kaptak, és még a vesztes negyeddöntősöknek is jutott fejenként háromezer dollár. (Más kérdés, hogy ez a magyar versenyzőket sajnos nem érintette...)

Mivel a pénz nagy úr, egyelőre nem világos, a két világszövetség harca milyen irányban dől el. Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a sportág olimpiai részvételének letéteményese nem az IBA, hanem a WB.