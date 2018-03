A lombardiai körön hibázott De Plus, csak kisebb sérülései lettek. Nibali később akciózott és nyert.

Vincenzo Nibali szökéssel nyerte az év első tavaszi klasszikus kerékpárversenyét, a Milánó–San Remót. Tizenkét év után ő az első olasz győztes. A 2011-es világbajnok Mark Cavendish-nek balszerencsés éve van, borzasztó nagyot esett, a szezonban ez már a harmadik balesete volt.

A tavasz első fontos egynapos versenye előtt Nibalit (Bahrain-Merida) senki sem sorolta az esélyesek közé. A világbajnok Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), a címvédő Michal Kwiatkowski (Sky) mellett a sprinter Arnaud Démare (FDJ) vagy egynapos menők, mint Greg van Avermaet (BMC) és Julian Alaphilippe (Quick-Step) neve merült fel lehetséges győztesként.

A Milánó–San Remo nehézsége elsősorban hosszában rejlik, 294 kilométeres a táv, kulcskérdés, hogy mennyi energiát tudnak spórolni a kerékpárosok az utolsó két emelkedőre, a Cipressára és a Poggióra. Legtöbbször pár fős csoportok érik el a célt először, ritkán mezőnyhajrában dől el az első hely.

A hideg, esős időben kezdődő versenyen a favoritok közül szinte mindenki elöl tudott maradni, a Cipressán még nagy mezőny haladt át együtt. A Poggio előtt egyre több csapat próbált meg az élen helyezkedni, kemény pozícióharc kezdődött. Ekkor bukott Cavendish is, a Dimension-Data kerékpárosa egy terelőszigetnél ment neki egy táblának, szaltó után vágódott az aszfaltra. Cavendish eleve sérülten indult, a Tirreno–Adriatico első szakaszán bukott tíz napja, bordatörést szenvedett, és az Abu Dhabi Tour első etapján is balesetezett. Egyelőre nem tudni, hogy milyen súlyosak a most szerzett sérülései.

A Poggión Marcus Burghardt (Bora) lépett meg Jean-Pierre Druckerrel (BMC), szereztek is némi előnyt, majd Krists Neilands (Israel Cycling Academy) robbantott következőként, Nibali rá tette a kerekét. Az olasz a felzárkózás után is lendületben maradt, otthagyta Neilandsot, későn reagáltak a megindulására a főmezőnyben. A csúcs után Nibali, aki az egyik legjobb lejtőmenő, bízhatott abban, hogy kitart az előnye, nagyjából tíz másodperccel maga mögött is tudta tartani az üldözőket.

Az utolsó három kilométeren nagyot küzdött, a síkon elmerevedni látszott, de hiába indultak meg a sprinterek a bolyból, az utolsó húsz méteren már az ünneplést is megengedhette magának. A második helyen Caleb Ewan (Michelton-Scott), a harmadikon Démare érkezett.

Nibali elsősorban háromhetes menő, nyert már a Tour de France-on, a Giro d'Italián és a Vuelta a Espanán, de most újabb klasszikuson is győzelmet szerzett. Tavaly a szezon végi Lombard körversenyt húzta be másodszor.