Másodjára is magyar bírta legjobban a szekszárdi Kálvária-meredeket

Péntek után szombaton is magyar sikert hozott a Gemenc Nagydíj egynapos versenye, Valter Attila előző napi hajrája után szombaton Pelikán János volt a leggyorsabb a szekszárdi befutónál, pont Valtert előzve.

Szombaton nagyjából 150 km várt a Gemenc Nagydíj mezőnyére, a befutó a tradíciókat követve most is a nagyon meredek Kálvária dombon volt, amire Pelikán ért fel a leggyorsabban. A szakasz egyből egy nagyobb szökéssel indult, ebben Vas Balázs (Magyarország), Lovassy Krisztián (Epronex-BSS Oil Team), Balázsi Lóránt (Team Novák), Raphael Kockelmann (Team Differdange-GeBa) és Patrik Tybor (Dukla Banska-Bystrica) voltak benne. Az ötfős boly volt, hogy 2,5 perccel is vezetett, ám az utolsó 30 kilométeren szinte azonnal elfogyott az előnyük. A szökés közben Lovassy a három gyorsasági részhajrából kettőt is elvitt, amivel megnyerte a pontversenyt.

A hajrát végül Pelikán nyitotta, és bár Valter sokáig bírta vele a tempót, végül nem tudott duplázni. Valter és Pelikán mellett Filutás Viktor, Peák Barnabás és Dina Márton is jól szerepelt, nekik köszönhetően 96 világranglistás pontot szerzett Magyarország.

Eredmény, Alisca Bau Gemenc Nagydíj II. 1.2, Szekszárd-Szekszárd (150 km):