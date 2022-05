Ivan Basso: Óriási köszönet Magyarországnak, hogy nem hagyta veszni az álmot

Az Eolo–Kometa társtulajdonosa és menedzsere, a kétszeres Giro d'Italia-győztes Ivan Basso szerint idén erősebb csapattal kezdik meg az olasz körversenyt. A 44 éves korábbi klasszis versenyző az Indexnek azt is elárulta, miért Fetter Eriket nevezték a viadalra a két magyar bringás közül.

A tavalyi esztendő után idén is lesz magyar versenyzője az Eolo–Kometának a Girón. Miért Fetter Erikre esett a választás?

Fontos megjegyezni, hogy a Tour de Hongrie egybeesik a Giro d'Italiával. Mindkét verseny fontos számunkra, egy közös szakmai megbeszélés alapján döntöttünk úgy, hogy Erik indul a Girón, Marci pedig a magyar versenyen. Úgy gondoljuk, most ez a legmegfelelőbb döntés, remélem, mindkét srác kihozza magából a maximumot.

Nem is volt olyan forgatókönyv, hogy mindketten elindulnak az olasz körön?

De, természetesen igen. Azonban a forgatókönyvet nem úgy írjuk, hogy a nemzetiségek alapján választjuk ki a versenyzőket. Ez elsősorban sportszakmai döntés, ezen kritériumok alapján döntöttünk úgy, ahogy.

Tavaly Lorenzo Fortunato révén hatalmas győzelmet arattak a Zoncolanon. Idén mi a csapat célja?

A legfontosabb, hogy jól kell tudni elosztani a 21 napot. Most egy jobb, erősebb csapattal indulunk. Az általános célunk egy versenyen, hogy jobban teljesítsünk az előzőhöz képest, így most is erre fogunk törekedni.

Érzi a magyar Giro-lázt?

Hogyne! Ez egy nagyon magával ragadó verseny, nem lehet közömbösnek maradni. Azt gondolom, és azt szoktam érezni és mondani is, hogy az igazi libabőr és maga a Giro akkor kezdődik, amikor a csapatokat bemutatják. Aztán jön 21 nap, mélységekkel, magasságokkal. A csapatok együtt küzdenek egészen Veronáig, a Giro-láz pedig végig bennünk lesz. Hozzátenném, hogy óriási köszönet Magyarországnak és a magyar kormánynak, hogy nem hagyta veszni ezt az álmot, hiszen két évvel ezelőtt volt úgy, hogy innen rajtolunk, de aztán a pandémia közbeszólt. Magyarország fontos üzenetet adott azzal a sportvilágnak is, hogy nem söpörte le az asztalról a tervet és igenis megmutatta, hogy ha valamit meg akarunk csinálni, akkor azt meg lehet csinálni.

Nem bánja, hogy nem versenyezhet a többiekkel?

Á, nagyon lassú vagyok már. (nevet)

Az időjárás megtréfálhatja a versenyzőket a hétvégén. Erre fel lehet előre készülni?

Mivel ez egy országúti verseny, a szabad ég alatt zajlik, egy versenyzőnek pedig tudnia kell, hogy csak technikai értelemben fontos az időjárás. Milyen legyen a gumi, milyen az öltözék, de egyébként nem kell, hogy zavarjon bennünket semmi, mindenre fel vagyunk készülve és akármilyen időjárás lesz, ugyanolyan elszántan fogunk versenyezni.

Az Eolo–Kometa fejlődési íve világosan látható. Mik a csapat céljai a közeljövőben?

Erre most nehéz válaszolni, de május 29-én várom Veronában, ott pontos választ tudok majd adni.

(Borítókép: Ivan Basso. Fotó: Papajcsik Péter / Index)