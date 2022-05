Remek hangulatban kezdődött el a Tour de Hongrie

Minden eddiginél erősebb mezőny állt rajthoz a magyar körön, ez pedig leginkább a Giro magyarországi Nagy Rajtjának köszönhető. A 11 World Team mellett nyolc Pro Team, két kontinentális csapat, illetve a magyar válogatott indult el a viadalon.

Soha nem vártam a versenyt annyira, mint most, ez a mezőny bennem is megmozgatta a bringás szurkolót

– fogalmazott az MTI-nek a főszervező, Eisenkrammer Károly.

Az idei öt szakaszból az első négy inkább a sprintereknek kedvez, nem csoda, hogy igazi világsztárokkal, Grand Tour-szakaszgyőztesekkel neveztek a csapatok.

A csákvári csapatbemutatón a tikkasztó meleg sem tántorította el a szurkolókat, több százan, idősek és fiatalok egyaránt kíváncsiak voltak a nagy rajtra.

A Csákvár és Székesfehérvár közötti első etapon Etyek felé többször is kerültek a versenyzők, az ötfős szökevénycsoportba két magyarnak, Dina Mártonnak és Filutás Viktornak is sikerült bekerülnie, utóbbi ráadásul megnyerte az első két részhajrát.

Filutás – aki később egy bukásban is benne volt – ezután leszakadt, de a többiek jól bírták, a főmezőny 20 kilométerrel a vége előtt kezdte utolérni a szökést, de csak az utolsó néhány ezer méteren fogta be. A hajrát a Jumbo–Vismának sikerült a legjobban felvezetnie, a sprintet végül Olav Kooij nyerte meg Elia Viviani előtt.

A regnáló magyar bajnok Filutást kivizsgálásra kórházba szállították.

Érdekesség, hogy Székesfehérvár már negyedik alkalommal volt a Tour de Hongrie célhelyszíne, először 1933-ban volt a koronázóvárosban a befutó.

A Giro sikerén felbuzdulva a versenyt egyébként először kíséri végig reklámkaraván, a nemzetközi kerékpárverseny támogatói több ezer ajándékkal készültek a szurkolóknak.

A magyar körön – a Tour de France-hoz hasonlóan – az összetettet vezető versenyző sárga trikóban teker, a gyorsasági pontverseny legjobbja a zöld, a hegyi pontverseny első helyezettje piros, a legjobb magyar kerékpáros pedig fehér trikót húzhat fel.

A Tour de Hongrie-t a verseny történetében most először közvetíti teljes egészében magyar tévécsatorna, mi több, a verseny több mint 150 országban látható, 120-ban élőben.

Elég rosszul éreztem magam a szakasz elején, szóval nagyon örülök, hogy sikerült bekerülnöm az elmenésbe. Körülbelül két óra után viszont már nagyon élveztem a versenyt. Edzéseken is ezeken az utakon megyek, nagyon jó érzés volt, hogy most közben még rengetegen szurkoltak is nekem