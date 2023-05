A Fossacesia Marinából induló 19,6 kilométeres táv jelentős része, mintegy 16 kilométer sík terepen zajlott az Adriai-tenger partján, majd az utolsó kilométereken Ortona városközpontjában egy rövid, kanyarokkal megtűzdelt emelkedőt kellett leküzdeniük a részvevőknek.

Fetter a Giro 176 indulója közül a 174. elrajtoló kerékpáros volt. Az EOLO-Kometa magyar időfutambajnoka külön készült erre az etapra, és a 70. időt tekerte, 2 perc 10 másodperccel elmaradva a Vuelta Espanán címvédő Evenepoeltól – emelte ki az MTI.

Az előzetesen az összetett legnagyobb esélyeseinek tartottak közül a szlovén Primoz Roglic, a szám olimpiai bajnoka is éppúgy volt korábban időfutamban vb-ezüstérmes, mint Evenepoel. Az 55,211 km/órás átlagsebességet elérő belga a nyitónapon mindenkinél erősebbnek bizonyult, még a kétszeres időfutam-világbajnok, egyórás világcsúcstartó olasz Filippo Gannának is – aki eddig pályafutása mind az öt Giro-időfutamát megnyerte – be kellett érnie a második hellyel. A harmadikként beérkező Roglic 43 másodperccel maradt le a belga időfutambajnoktól.

GIRO D'ITALIA

1. szakasz, Fossacesia Marina-Ortona, 19,6 km, időfutam:

1. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 21:18 perc

2. Filippo Ganna (olasz, Ineos Grenadiers) 22 másodperc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE) 29 mp h.

...70. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 2:10 perc hátrány