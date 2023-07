Tragikus kerékpárbalesetben meghalt a junior versenyző

A sportág egyik nagy reménységének tartott 17 éves olasz Jacopo Venzo pénteken egy lejtő hosszú bal kanyarjában bukott egy juniorok számára rendezett felső-ausztriai körversenyen. A fiatal kerékpárost mentőhelikopterrel a linzi kórházba szállították, ahol az éjszaka folyamán belehalt a sérüléseibe – vette észre a 24.hu.

Venzo csapata, a Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino a Facebookon búcsúzott el a fiatal tehetségtől.

Könnyező szemekkel és összetört szívvel jelentjük be, hogy Jacopo Venzo juniorunk itt hagyott minket. Tegnap egy nagyon súlyos baleset áldozata lett az első szakaszon. Jacopo egy különleges srác volt, aki előtt az életben és a sportban is nagy jövő állt. Most már van egy angyalunk, aki megvéd minket odafentről. Ciao Jacopo, köszönjük az együtt töltött szép időt. El sem tudod képzelni, mennyire fogsz hiányozni