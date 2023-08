A sporttörténelmet író magyar kerékpáros: nem kell elájulni az U23-as vb-címtől

Vas Kata Blanka vasárnap a glasgow-i kerékpáros-világbajnokság női országúti mezőnyversenyében a 11. helyen végzett, de az U23-as korosztályt tekintve nem volna nála gyorsabb, így aranyérmet nyert! Hasonló a magyar keréksport történetében még senkinek nem sikerült!

A magyar szövetség által a városligeti Millennium Házban rendezett sajtóeseményen Vas Kata Blanka elmondta: miután közvetlen a montiverseny után indult el mezőnyben, így a rajt előtti napon, de még annak napján is fáradtnak érezte magát.

„Nem is gondoltam arra, hogy összejöhet a korosztályos vb-cím. De még az egyébként kemény verseny alatt sem voltak ilyen érzéseim, mert nem volt egy tökéletes menet. Az elején ott voltam egy elmenésben, de onnan leszakadtam, túl nagy volt a tempó. Utána próbáltam jó helyezkedni, és amikor beértem a körökre, szerettem volna elmenni, amire túl sok energiát pazaroltam el. Ez sajnos még így sem jött össze, a végén pedig a vezető csoport már tényleg elment, nem volt esély a felzárkózásra. Onnantól csak az U23-as cím volt már a cél, és az, hogy a csoportunkból megnyerjen a sprintet, amik sikerültek is. Érdekes érzés így vb-t nyerni, hiszen nem volt külön menet, előttem már tízen beértek a célba, a 11. helyen beérkezni az nem olyan, hogy nyertem. Talán, ha okosabban megyek, vagy nem indulok el a mezőnyverseny előtt montin, akkor jobb menet és egy jobb eredmény is lehetett volna belőle.”

Nem kell elájulni ettől az U23-as vb-címtől, én sem teszem, mert ez csak egy korosztályos siker, utánpótlás kategória.

„Egy nagyon jó eredmény, az nem különben jó számomra, hogy végre van vb-győztesnek járó trikóm, mert voltam már közel hozzá, de csak most sikerült megkaparintanom. Utolsó lehetőségem volt, de végre sikerült, csak összejött. Azért sok motivációt ad a jövőre tekintve, mert folytatni kell ezt a fajta a kemény munkát, amit eddig is elvégeztem már, és akkor remélhetőleg egyszer az elitben is elérem.”

A fiatal versenyző elmondta: a magyar kerékpársport szerinte elindult egy jó irányba, ahogy ő fogalmazott, „fejlődünk, de bőven van még hová”. Kiemelte: reményei szerint az ő, valamint más magyar kerékpárosok sikereinek hatására sok fiatal pattan majd nyeregbe és kap motivációt.

Abból a felhajtásból, ami körülötte van úgy a média, mint a sportbarátok, a kerékpársport szerelmesei részéről csak keveset érez. Kifejtette: egyelőre igyekszik csak a bringára figyelni, minden másról úgy gondolja, hogy sok erőt vesz el tőle.

Vas Kata Blanka a jövő évi versenyterveit és céljait illetően elmondta: számára ezzel véget ért az országúti szezon – bár korosztályos megméretése még lenne –, most inkább pihen, majd a terepviadalokra készül. Azt követően nézik át csapatának és családjának tagjaival, hogy a 2024-es idényre milyen versenyek mentén építsék fel a felkészülései, majd a versenyprogramot.

„Végül én hozom meg a döntést, melyik versenyeken szeretnék indulni, de ez most még teljesen nyitott. Az olimpián is össze lehet hangolni a mezőnyt és a montit, de az már világos, hogy utóbbi komolyabb munkát igényel a felkészülés során. De ezzel sincs gond, mindkét bicót elviszem magammal és minden nap edzek mindkettőn.”

Vas Kata Blanka az Index kérdésére válaszolva elmondta:

nem érzi, hogy a sok munka és a többfrontos helytállás idő előtt kiégeti, vagy törést okoz a karrierjében,

mint például az idei vb-t kihagyó, a medencés edzéseket hónapok óta szüneteltető olimpiai aranyérmes és világbajnok úszó, Milák Kristóf esetében.

„Ő azért olimpiai bajnokként, világbajnoki aranyérmesként, világrekorderként jutott el erre a pontra, én azért ezektől még messze vagyok, így találok magamnak kellő motivációs célt. És azért szerencsére a kerékpáros edzésmunkában más impulzusok érik az embert, mint a medencés úszásban.”

A fiatal klasszis elmondta: nem érzi nyomásnak vagy tehernek a női szakág rohamléptékű fejlődését, előretörését. Kiemelte: a férfiak szintjét még nem érik el, de sokat lendít a női szakágon, hogy már vannak élő tévés közvetítéseik, amelynek hatására egyre több szponzor lát bennünk fantáziát. Így lesz nagyobb költségvetése a profi csapatoknak, és jut több fedezet a sportolók felkészítésére, versenyeztetésére.

A magyar női „Peter Sagan”

Vízer Barnabás, a magyar szövetség sportigazgatója Peter Saganhoz, a szlovákok szintén több szakágban otthonos profi kerékpárosához hasonlította Vas Kata Blankát, aki szerinte a női mezőnyben, ugyancsak Európa közép-keleti térségéből elindulva hasonlóan sikereket érhet majd el a közeljövőben.

A sportvezető kiemelte: a szövetség tízéves kemény, szisztematikus munkával, a sport és a sportág iránt is elkötelezett állami sportvezetés támogatásának is köszönhetően ért el arra a szintre, hogy nemzetközi mércével is ismert profi versenyzőket tud felvonultatni, akiknek eredményeik is vannak, emellett pedig a létesítmények fejlesztése és a versenyrendezés terén szintén óriási előrelépést mondhat magának.

Kimondhatatlanul büszkék vagyunk Blankára, aki bármely szakágban már most is győzelemre esélyes versenyző még felnőtt mezőnyben is.

Dér Zsolt szövetségi kapitány kifejtette: öröm és boldogság, hogy ezekben az években lehet a válogatott kapitánya, amikor olyan élversenyzői vannak a magyar kerékpársportnak, mint Vas Kata Blanka, vagy éppen Valter Attila.

„Egy ilyen kiugró eredmény számomra megtiszteltetés, és örömömre szolgál velük, mellettük lenni ezekben a pillanatokban. Blanka nagyon szerényen áll a sikereihez, de ez az egyik titka is ezeknek az eredményeknek. Talán túlságosan is alábecsüli ezt az U23-s sikert, de nem kell ezt degradálni, mert ez attól még ugyanúgy egy vb-cím, ami jár neki. Ugyanazt a trikót kapta meg győztesként, mint a felnőttek, és biztos vagyok abban, hogy összejön ez neki a felnőttek között, akár már a közeljövőben is. Csak idő kérdése és meglesz az elitek között is a vb-cím.”

A szakember kifejtette: a klasszis hozzáállásán is látják, mindig a maximalizmusra törekszik, ami a sikeres versenyzők titka és sajátossága.

Megvannak céljaik, és azért keményen dolgoznak, amikor pedig elérik azt, akkor keresnek egy újabb, de még magasabb célt, és mennek tovább rendületlenül.

Buenos Airestől Tokióig: az első és az első igazán nagy dobás

Vas Kata Blanka első nagyobb nemzetközi sikerét a 2018-as nyári ifjúsági olimpiai játékokon aratta, Buenos Airesben bronzérmes lett a lányok kombinált csapatversenyében. Azt követően fiatal tehetségként már a felnőttek között is értékelhető teljesítményt nyújtott, miközben a korosztályos viadalokon meghatározó tényezővé vált, ott volt a legjobbak között, kiugró teljesítménnyel érmek sorát gyűjtötte be.

2021-ben a női szakág egyik legsikeresebb profi országúti kerékpáros csapatának számító holland SD Worx szerződtette. Gyors átmenettel ekkor már a legjobb felnőtt versenyzők is méltó riválist láthattak benne, ráadásul továbbra sem adott alább többszakágas szerepvállalásából. A 2021-re halasztott tokiói olimpiát követően pedig már nemcsak a kerékpársport magyar kedvelői, hanem az egész ország megismerhette a szimpatikus, alázatos versenyzőt: a minden idők legjobb magyar hegyikerékpáros helyezését elérve a negyedik helyen végzett az ötkarikás játékokon.