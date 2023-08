Nyolc férfi, köztük egy magyar arra készül, ami még senkinek sem sikerült

Minden idők egyik legerősebb mezőnye lesz ott a barcelonai nagy rajtnál, ugyanis a címvédő Remco Evenepoel mellett a Jumbo két világklasszisa, a Giro-győztes Primoz Roglic és a Tour de France-on idén is diadalmaskodó Jonas Vingegaard is szerepel a rajtlistán.

A magyar versenyzőnek ez az első Grand Tourja új csapatában, ami pedig már most biztos: ez lesz élete egyik legnehezebb feladata.

„Teljesen más lesz, mint az eddigi három nagy versenyem. Egyértelműen a világ legjobb csapatával kezdjük meg a versenyt, a célunk pedig nem más, mint a győzelem. Sokkal jobb és profibb volt a felkészülés, mint amiben eddig részem volt, ugyanakkor a feladat is sokkal nagyobb és konkrétabb” – fogalmazott a szombati rajt előtt Valter Attila az Indexnek.

A holland sztárcsapat egyértelmű célja, hogy az olasz és a francia kör után a spanyolt is megnyerje, ezzel pedig történelmet írjon, ugyanis korábban egy éven belül egyik csapatnak sem sikerült a triplázás. Még a győzelmeket győzelmek után halmozó Skynak sem 2012 és 2021 között.

„Teher is, de még inkább motiváció, hogy történelmet írhatunk. Az edzőtáborban alaposan átbeszéltünk mindent, tudjuk, mekkora feladat vár ránk. Jó éve van a csapatnak, vezetjük a világranglistát, ötven győzelemnél járunk. Ha minden jól alakul, esélyesek vagyunk a győzelemre. Ha mégsem tudnánk nyerni, akkor sem lehetünk elégedetlenek, ezt a véleményt a csapatvezetők is osztják. A rekorddöntés a célunk, de nem görcsölünk, azt viszont érezzük, hogy ez most nem olyan, mintha kvázi egy sima Vueltán indulnánk” – mondta lapunknak a 25 éves bringás.

Valter Attila szívében a Budapestről induló, tavalyi Giro természetesen előkelő helyet foglal el, azonban ha a nevekre vetünk egy pillantást, aligha kérdőjelezheti meg, melyik polcra is helyezhető ez a mostani verseny.

„Jonas és Primoz személye miatt minden bizonnyal ez lesz az eddigi legkeményebb háromhetesem. Ha egy másik csapatban indulnék, nem lenne akkora szám, mint a magyar nagy rajt, viszont így, hogy az idei két győztessel vagyok egy sorban, az az én karrieremben is egy szép pillanat lesz, biztosan mesélni fogok majd róla az unokáimnak. Sportszakmailag nagyon nívós az idei mezőny, ha Tadej Pogacar is itt lenne, akkor olyan erős lenne a mezőny, mint a Tour de France-on. Nagyon várom már, milyen lesz egy ilyen erős mezőnyben és csapatban versenyezni” – nyilatkozta Valter, akinek eddig a 14. hely a legjobb eredménye összetettben egy háromhetes körversenyen.

Az utóbbi évekkel ellentétben Valtert idén valószínűleg nem látjuk majd szökni és szakaszgyőzelemért harcolni, hiszen teljesen más feladata lesz, mint korábban a Groupama-FDJ-nél.

„Nem néztem ki szakaszt, a szívemet sem akartam fájdítani. Ennyire jó formában talán még sosem voltam, reális lehetne, hogy harcoljak egy szép eredményért egy szakaszon, de ez most nem az a Vuelta. Most egy sokkal nagyobb feladatom van. Nemcsak én, mint az egyik segítő mondom ezt, de Jonason és Primozon kívül mindenki úgy van vele, hogy nem a saját eredményeinkért fogunk küzdeni, hanem mindennap a két kapitányt fogjuk segíteni. Valószínűleg szökni sem fogok, vagy ha mégis, akkor azért, mert előrébb küld a csapat, hogy egy komoly szakaszon beérjem majd a kapitányt. Viszont a korábbi évekhez képest többet leszek elöl, remélem, sokat fogom húzni a mezőnyt, és sok támadást tudok majd előkészíteni. Mindent arra teszek fel, hogy a csapattársaim jól szerepeljenek.”

Amennyiben Roglic megnyeri a Vueltát, úgy immár négyszer végezne az élen a spanyol körön. Ez eddig csak Roberto Herasnak sikerült (2000, 2003, 2004, 2005). Mi több, Alberto Contador (2008) után a szlovén lehet a következő, aki egyazon évben a Girón és a Vueltán is győzni tud.

Vingegaard az első versenyző lehet 2017 óta, aki összehozhatja a Tour-Vuelta duplát. Ez akkor Chris Froome-nak sikerült.

Ami Valter Attilát illeti, Bodrogi László után ő a második magyar, aki elindul a Vueltán. Amennyiben a Jumbo a papírformának megfelelően megnyeri az első etapot, és Valter nem marad le a társaktól, úgy jó esélye van felvenni a legjobb fiatalnak járó fehér trikót, így a Giro után a Vueltán is megkülönböztető mezben tekerhetne.

A 78. Vuelta a Espana tehát szombaton egy csapatidőfutammal kezdődik, és szeptember 17-ig tart. A versenyzők a 21 szakaszon összesen 3154 kilométert tesznek meg.

A viadalt az Eurosport közvetíti.

A Jumbo-Visma kerete:

Jonas Vingegaard (dán)

Primoz Roglic (szlovén)

Robert Gesink (holland)

Wilco Keldermann (holland)

Dylan van Baarle (holland)

Jan Tratnik (szlovén)

Valter Attila (magyar)

Sepp Kuss (amerikai)