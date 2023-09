Evenepoel javított a szombati hegyi szakaszon, Valter a 25. helyen ért célba

A címvédő belga ezzel javított valamit a helyzetén az után, hogy pénteken váratlanul elerőtlenedett és a győzteshez képest több mint 27 perc hátránnyal ért akkor célba. Összetettben maradt az élen Valter három jumbós csapattársa, az amerikai Sepp Kuss, a szlovén Primoz Roglic és a dán Jonas Vingegaard.

A magyar kerekes a 20. helyen áll.

A Tourmalet-n véget érő pénteki királyetap után újabb, komoly kihívást jelentő hegyi menetekkel nehezített útszakasz várt a mezőnyre, amely Sauveterre-de-Béarn és Larra-Belagua között 156,2 kilométert teljesített és közben francia területről visszatért spanyolra. A kerékpárosoknak az első 40 kilométeren kicsi szintemelkedést kellett leküzdeniük, de aztán felkapaszkodtak az 1440 méteren lévő Col de la Hourcere-re, és onnan valamivel több mint 90 kilométer volt még hátra nekik. Aztán erőteljes lejtmenetet követően még egy kiemelt kategóriájú hegyet kellett megmászniuk, a Puerto de Larrauhoz kapaszkodtak fel 1579 méterre. A 109 kilométernél kezdődő ereszkedést megszakította egy harmadik kategóriájú hegy, a befutó pedig első kategóriájú emelkedő leküzdése után Puerto Belaguánál volt 1587 méteren.

Az első emelkedő közepén négy percnél is nagyobb előnyben haladt az élen egy bő szökevénycsoport, benne a korábban a legnagyobb esélyesek közé sorolt Evenepoellal, aki azonban a pénteki gyenge teljesítménye miatt a 19. helyre csúszott vissza. A főmezőny, benne az összetettben élen álló jumbósokkal és Valter Attilával, a hágó tetejéig egy percet ledolgozott a hátrányból.

A bukkanóra Evenepoel és a francia Romain Bardet ért fel először, ők aztán a lejtőn el is léptek, majd a következő hegyre is együtt tekertek fel, mögöttük pedig három üldöző következett. Az esélyesek csoportja a Puerto de Larraunál – ahol még 47 kilométer volt hátra – 5:45 perc hátrányban tekert. A folytatásban Valter Attila hosszú ideig vezette ezt a sort, amely végül 8:22-vel a győztes Evenepoel mögött ért célba. A belga négy kilométerrel a cél előtt meglépett Bardet-tól, így egyedül tekert a befutóig. Valter az utolsó kilométereken elengedte a mezőnyét, végül bő két perccel utánuk futott be.

Vasárnap Pamplona és Lekunberri között 158,5 kilométert teljesít a mezőny. A 78. Vuelta a Espana jövő vasárnap Madridban zárul.

VUELTA

14. szakasz, Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua, 156,2 km, hegyi befutó:

1. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 4:13:38 óra

2. Romain Bardet (francia, dsm-firmenich) 1:12 p hátrány

3. Lennert van Eetvelt (belga, Lotto DSTNY) 6:33 p h.

...8. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma) 8:22 p h.

...12. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) azonos idővel

...15. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) a i.

...25. Valter Attila (Jumbo-Visma) 10:34 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Kuss 51:04.54 óra

2. Roglic 1:37 p h.

3. Vingegaard 1:44 p h.

...15. Evenepoel 19:12 p h.

...20. Valter 35:09 p h.