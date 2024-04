Horrorsérülése után 12 nappal kiengedték a kórházból Valter Attila csapattársát

A baszk országúti kerékpáros körversenyen hatalmasat bukó Jonas Vingegaard tizenkét nap után elhagyhatta vitoriai kórházat – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Keddi távozásáról a Valter Attilát is foglalkoztató csapata, a Visma-Lease a Bike közölt fényképet, melyen Vingegaard, aki az előző két Tour de France-on győzni tudott, az intézmény kapujában mosolyogva pózolt úgy, hogy a jobb karja fel volt kötve.

Szeretnék köszönetet mondani a kórház teljes személyzetének, hogy gondoskodtak rólam. Mindenkinek szeretném megköszönni a lelki támogatást is

– mondta az MTI által idézett 27 éves versenyző.





A baleset április 4-én a baszk körversenyen történt 33 kilométerre a céltól, amikor az egyik versenyző lejtmenetben nagy sebességnél elesett, ez pedig olyan láncreakciót indított be, hogy mögötte szinte mindenki bukott.

A dán kerekes is a pórul járt versenyzők között volt, láthatóan alig tudott mozogni, nem tudott felállni, az orvosok már az út szélén megkezdték a kezelését, majd oxigénmaszkkal és nyakmerevítővel szállították kórházba. Vingegaardnak a kulcscsontja és több bordája is eltört, zúzódott a tüdeje, továbbá légmelle is kialakult.

Egyelőre kérdéses, hogy – ha egyáltalán ott lehet a rajtnál – milyen állapotban lesz az idei Touron, amely június 29-én rajtol Firenzében – jegyezte meg az MTI.