Sportági csillag ragyogott Kazincbarcikán: Cavendish nyerte a sprintbefutót

A brit Mark Cavendish diadalmaskodott a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny csütörtöki, második szakaszán, amelyen a sárga trikót a napot ezúttal is szökésben töltő cseh Martin Voltr, a fehéret Istlstekker Zsolt vette át időjóváírásainak köszönhetően.

Csütörtökön a Tokaj és Kazincbarcika közötti 162 kilométeres táv várt a mezőnyre, a nyitónaphoz képest háromszoros, 1023 méter szintemelkedéssel – számolt be a történtekről összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda. Erdőbényén és Tardonán hegyi hajrát, Szikszón, Edelényben és Kazincbarcikán gyorsasági részhajrát rendeztek, majd utóbbi város körül egy kört tett meg a mezőny.

Verőfényes napsütésben került sor a rajtra a tokaji Fesztiválkatlanból 117 versenyző részvételével, ketten nem tudták vállalni az indulást előző napi sérüléseik miatt. Spinning kerékpárokat tekerők szurkolók mellett óvodáscsoport is üdvözölte a távnak nekivágó kerékpárosokat, a korábbi világbajnok Mark Cavendish egy rajongója pedig brit zászlóval, kedvencét ábrázoló pólóban nézte meg az indulást. Encsen óriási magyar zászló és szép számú szurkoló üdvözölte a bringásokat, Kazincbarcikán pedig valóságos tömeg látogatott ki az utak mellé.

Négyfős szökevénycsoport tekert el három percre, benne Istlstekker Zsolttal, az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Rózsa Balázs csapattársával (Epronex-Hungary). Az első két órában nyugodt, 42 kilométer/órás volt az átlagsebesség, a négyfős élbolyból az elmúlt napot is szökésben töltő cseh Martin Voltr gyűjtögetett időjóváírást, egy részhajránál második volt, egyet pedig megnyert Istlstekker is, ezzel átvette a fehér trikót. Az elmondta, nem számítottak ilyen nagy szélre erre a napra, ez nem esett jól az egész napos szökés alatt.

„A cél az volt, hogy valamilyen formában csapaton belül tartsuk a fehér trikót, és bár a hegyi trikó jobban izgatta a fantáziámat, sajnos az nem jött össze” – fejtette ki az Epronex-Hungary kerékpárosa, aki ebben az elszámolásban is gyűjtött pontokat. Elárulta: csapata is folyamatosan a fülére mondta, hogy hol tart a jóváírásokkal, és ő maga is számolta ezt. Előre tekintve úgy fogalmazott, nagyon kis esélyt lát a fehér trikó megtartására, de mindent meg fog tenni érte.

A hazaérésre a szökevényeknek nem volt esélyük, a sprintercsapatok vonatai vezette mezőny fokozatosan gyorsulva utolérte őket, hogy a technikás, az utolsó métereken emelkedő kazincbarcikai befutón döntse el az elsőség kérdését. Hat kilométerrel a befutó előtt Dusan Rajovic bukott és maradt a földön fájdalmas arckifejezéssel, az utolsó előtti kanyarban pedig a sárga trikós Sam Welsford nem tudott az élmezőnnyel kanyarodni. A sárga trikót Voltr ölthette fel.

„Nagyon kemény volt a mai napot is szökésben tölteni, fáradt voltam a tegnapi etap után, ugyanakkor ösztönzőleg ott lebegett a szemem előtt a nagy cél. Az pedig, hogy Peter Sagannal tekerhetek egy csapatban, további motivációt jelent” – utalt háromszoros világbajnok csapattársára a Pierre Baguette 22 esztendős cseh bringása, megemlítve, sokat tanulnak Sagan nagy rutinjából. Kiemelte: életeben először vehetett fel összetett éllovasának járó megkülönböztető trikót.

Biztos, hogy ebben fogok aludni ma éjjel.

A befutóban az Astana Qazaqstan tökéletes felvezetése után Cavendish bizonyult leggyorsabbnak. A brit kerékpáros pályafutása során immár 164 profi győzelemnél jár, ezzel a sportági legenda Merckx (277) mögött – a procyclingstats adatai alapján – második az országúti kerékpárosok örökrangsorában.

„Elképesztően boldog vagyok” – értékelt Cavendish, rámutatva: ezúttal a nyitónap befutójának otthont adó széles sugárút helyett teljesen más várta őket a hajrában. „Kanyarok tették technikássá, mi pedig pontosan azt hajtottuk végre, amit szerettünk volna” – méltatta csapattársait.

A második helyet a két éve itt diadalmaskodó holland Dylan Groenewegen, a harmadikat a spanyol Jon Aberasturi szerezte meg.

Pénteken az első hegyi befutós szakasz, a Kazincbarcika és Gyöngyös-Kékestető közötti 183 kilométeres, 2716 méter szintemelkedésű etap vár a 45. magyar körverseny mezőnyére. Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

Tour de Hongrie 2024

2. szakasz, Tokaj-Kazincbarcika, 162 km:

1. Mark Cavendish (brit, Astana Qazaqstan) 3:45:11 óra

2. Dylan Groenewegen (holland, Jayco AlUla) azonos idővel

3. Jon Aberasturi (spanyol, Euskaltel-Euskadi) a. i.

...16. Peák Barnabás (magyar válogatott) a. i.

...19. Karl Ádám (Epronex-Hungary) a. i.

Az összetett élcsoportja: