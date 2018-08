Pár centin múlhat Kubica F1-versenyzése

Charla entre Ocon y Vettel que @Motorsport rescata.

VET: Año próximo? Aun no hay nada?

OCO: No

VET: Continuarás ahí [Force India]?

OCO: No no. El asiento ya fue ocupado.

VET: O si? Quién?

OCO: Adivina! El que lo compró!

VET: Si, pero el otro?

OCO: El otro trae el dinero

@F1