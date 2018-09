Hamilton újabb csapást mért Vettelre

Izgalmasan indult, néha-néha felpörgött, de nagyon nyugodtan ért véget az F1 egyetlen utcai-éjjeli futama vasárnap.

Hamilton kilőtt a pole-ból a Szingapúri GP rajtjánál, Verstappen megtartotta a második helyet, de csak a következő egyenesig, amikor Vettel a harmadikról legyorsulta. Épphogy befejezte az előzést, jött a biztonsági kocsi, mert a mezőnyben a két Force India összeütközött: Sergio Perez, ha véletlenül is, de a falra lökte Esteban Ocont, akinek véget is ért a versenye. Versenybalesetnek minősítették, Perez megúszta a büntetést.

Az újraindulás után állandósult a sorrend, és maradt is egészen a 15. körig, amikor Vettel kiment kerékcserére, és ultralágy gumikat kapott. Hamilton egy körrel később követte, de lágyakkal tért vissza, biztosan a Ferrari elé. Verstappen a 18. körben jött, a Red Bull zseniális volt, épp Vettel mellé ért vissza a pályára, és mivel övé lett a belső ív, visszavette a helyét Vetteltől.

Az élen Räikkönen maradt, majd Ricciardo, amíg a 27. körben ő is bejött új gumikért. Ekkor állt vissza Hamilron az élre, jelentős előnnyel Verstappen és Vettel elé.

Innen leginkább a mezőny szórakoztatott: Perez nekiment Szirotkinnak is, ez teljesen egyértelmű volt, kapott is érte egy áthajtásos büntetést. Utána Szirotkin Grosjeannal csatázott, épp Hamilton előtt, feltartották a bajnokot, akinek a nyakára jött Verstappen.

Sőt, a holland előzni is próbált, Hamiltonnak be kellett zárnia a kaput, és trükköznie, hogy jobban jöjjön ki Szirotkin és Grosjean lekörözéséből. Ez sikerült is, Grosjean bután feltartotta Verstappent, meg is kapta az 5 másodperces büntetését.

Az élen visszaállt a különbség Hamilton és Verstappen között, Szirotkin viszont újra akcióba lendült, Pierre Gaslyt szorította majdnem állóra a pályáról - ő is megkapta az ötmásodperces büntetését.

Hamilton a lekörözötteken túljutva simán otthagyta Verstappent, 6-7 másodpercre növelte az előnyét. Vettel meg sem tudta szorítani Verstappent, a hajrára teljesen elgyengült a Ferrari. Bottas vitte a negyedik, Räikkönen az ötödik helyet, mindkettejüknek unalmas versenyük volt. Ricciardóról a hatodik pozícióban nem is beszélve. Alonso, Sainz, Leclerc és Hülkenberg zárta a top10-et.

Így is értek célba, Hamilton biztosan nyert Verstappen és Vettel előtt, a német újabb 10 pontot veszített a bajnokságban, 40-nel van lemaradva az angol mögött, 281-241 az állás.

17 Galéria: Hamilton mesteri győzelme Szingapúrban Fotó: Edgar Su / Reuters

A Mercedesnek Szingapúr mindig is a leggyengébb pályája volt, Hamilton megoldotta ezt is, 59-edszer győzött.

A futamról még annyit: majdnem 10 perccel rövidebb volt, mint az eddigi 10 Szingapúri GP. A pálya ugyan idén 2 méterrel rövidebb lett, de az F1 gyorsult fel nagyon.

Két hét múlva Orosz GP.

A Szingapúri GP végeredménye 1 Lewis Hamilton Mercedes 61 1h51m11.611s

2 Max Verstappen Red Bull/Renault 61 8.961s

3 Sebastian Vettel Ferrari 61 39.945s

4 Valtteri Bottas Mercedes 61 51.930s

5 Kimi Raikkonen Ferrari 61 53.001s

6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 61 53.982s

7 Fernando Alonso McLaren/Renault 61 1m43.011s

8 Carlos Sainz Renault 60 1 Lap

9 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 60 1 Lap

10 Nico Hulkenberg Renault 60 1 Lap

11 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 60 1 Lap

12 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 60 1 Lap

13 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 60 1 Lap

14 Lance Stroll Williams/Mercedes 60 1 Lap

15 Romain Grosjean Haas/Ferrari 60 1 Lap

16 Sergio Perez Force India/Mercedes 60 1 Lap

17 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 60 1 Lap

18 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 59 2 Laps

19 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 59 2 Laps

- Esteban Ocon Force India/Mercedes 0

Borítókép: Edgar Su / Reuters.