Kimi Räikkönen lenyomta Harry Pottert

A finn pilóta életrajza nemrég jött ki, hazájában szenzáció, nem várható más Magyarországon sem. A szerző úgy mutatja be, ahogy hozzá illik, épp ezért jó könyv Az ismeretlen Kimi Räikkönen.

Kimi Räikkönennek meglehetősen jól sikerült a 2018-as év. Karrierje egyik legjobb szezonját hozta a Ferrarival, harmadik lett a világbajnokságon, még a FIA-gálán is jól érezte magát, ráadásul az életrajzi könyve is megjelent. Utóbbi egyébként annyira népszerű Finnországban, hogy még Harry Pottert is megelőzte.

Finnországban a legnépszerűbb irodalmi alkotás eddig a Harry Potter és a Főnix Rendje volt, amiből a megjelenése évében (2004) 170 200 példány fogyott el. A karácsonyi szezon után Kari Hotakainen Az ismeretlen Kimi Räikkönen című könyve átlépheti a 200 ezres álomhatárt, amire még soha egyetlen könyv sem volt képes.

A finn pilóta életrajza egyébként nálunk is népszerű (mi is írtunk róla kritikát), már több mint 10 ezer példányt adtak el belőle.

