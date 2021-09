Bajban a címvédő: Hamilton alig tudott gyakorolni a visszatérő holland pályán

Mindig üvözítő, amikor a Formula–1 új helyszínre látogat, de akkor is, amikor visszatér egy régi pályára. Zandvoort esetében az utóbbiról beszélhetünk, hiszen a Holland Nagydíj 1985 után került vissza a versenynaptárba, Max Verstappen és a németalföldiek legnagyobb örömére. A Red Bull csillagának rajongói már a többi helyszínen is narancsba borították a lelátókat, valószínű, hogy a tulipánok országában is ez szín fog dominálni a tribünökön.

Hollandia több világháborús filmben említésre került, valamint helyszínként szolgált. Így volt ez A híd túl messze van című alkotásban is. A történelem és a film szerint az arnhemi hídat a szövetségesek nem érték el. Akit bővebben érdekel a film, nézzen utána, de amiért megemlítettem, az a Ferrari blamája, amelynek az egyik kamionjával útban Zandvoort felé szintén egy híd babrált ki, már a hétvége kezdete előtt bosszúságot okozva az olaszoknak. A kép tanulsága szerint, itt a híd túl közel volt...

Estrategia briliante of Ferrari



Their team truck got stuck under a bridge on their way to Zandvoort #DutchGP pic.twitter.com/n91so1nxHA — Alpine F1 updates (@startonpole) August 31, 2021

A történelem után pedig térjünk vissza az egy héttel ezelőtti eseményekhez, hiszen a legutóbbi, „verseny” Belgiumban finoman szólva sem alakult úgy, ahogy azt vártuk mi több, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) részéről rengeteg megkérdőjelezhető döntés született, de legalább George Russell személyében egy új dobogósnak örülhettünk, miközben a versenyzők fél pontokkal gazdagodtak. Ne is fecséreljünk erre a futamra több szót, hiszen az elmúlt napok szolgáltattak érdekesebb témákat.

A legnagyobbat Kimi Räikkönen bejelentése szólt, hiszen 2007 világbajnoka a szezon végén szögre akasztja a bukósisakját. A 21-szeres futamgyőztes finn 2001-től (2010-et és 2011-et kivéve) tagja a mezőnynek, pályafutása során a Sauber, a McLaren, a Ferrari, és a Lotus csapatnál vezetett, míg az Alfa Romeót 2019 óta erősíti. Mindenképpen a mezőny egyik kiemelkedő egyénisége fog elköszönni az F1-től, de addig még szerencsére sok versenyünk van hátra.

BREAKING: Kimi Raikkonen announces this will be his final season in #F1 pic.twitter.com/U4m9xMEyzJ — Formula 1 (@F1) September 1, 2021

Ahogy már feljebb említettük, Hollandia korábban állandó helyszín volt az F1-ben 1952-től egészen 1985-ig. A legtöbbször Jim Clarkot intették le az első helyen, a kétszeres brit világbajnok négy alkalommal győzött Zandvoortban, de honfitársa, Jackie Stewart is háromszor győzött Hollandiában. A 31. Holland Nagydíjon is lehet esélye legalább egy brit versenyzőnek, Lewis Hamilton lehet a hatodik győztes a szigetországból, de persze ehhez a Red Bullnak is lesz pár szava. Mindenesetre az első pengeváltásra már a pénteki napon sor került. A délelőtti szabadedzésen rögön nagy volt a forgalom, nyilván egy, a mezőny számára új pályán minden adatra szükség van, ahogyan mérnökünk, Dr. Kling Sándor is elmondta.

Egy új helyszín esetében, ahol a csapatok szinte a nulláról indulnak, minden istálló próbál kijutni a pályára, ahol a szakemebrek felvételeket készítenek a pályáról, amit vissza lehet táplálni a szimulátorba. A franciaországi Paul Ricardon például biciklivel és go próval láttam embereket végigmenni 2017-ben. Ezen kívül, ami még fontos, azaz aszfalt mikro és makro érdessége, ami a gumi tapadásban játszik fontos szerepet. Ha ezek az adatok is megvannak, akkor jöhet a jó sok szimulátorozás, és onnan igyekeznek taktikát és előzetes beállításokat összerakni a csapatok. A versenyzőknek és a mérnököknek mindenképp nagy szerepe lesz a beállítások megtalálásában. Azok a versenyzők, akik jobban kommunikálják, jobban megérzik az autó gyengeségeit, azok mindenképp előnyben lesznek. Most mindenképp jó képet kaphatunk majd erről a tulajdonságáról a versenyzőknek.

Az első pénteki egyórás gyakorláson több hibát, megforgást is láthattunk, például Cunoda Jukitól és Esteban Ocontól, míg Sebastian Vettelt MGU-K meghibásodás hátráltatta. Nem sokkal később a négyszeres világbajnok ugyan még ki tudott menni a pályára, jött az újabb probléma, ezúttal az erőforrással. A német versenyző a bokszutca végén volt kénytelen leparkolni az Aston Martint.

Elő is került a piros zászló, mivel hiába kezdték el rögtön oltani az autót, fennállt az áramütés veszélye, ezért a műszaki mentés, és ezzel a kényszerpihenő hosszabb lett mint vártuk. Végül öt perc maradt még a körözésre, melynek a végén Hamilton neve mellett volt a legjobb idő, míg mögötte a lelátókat már pénteken teljesen megtöltő holland szurkolók örömére, Max Verstappen állt alig egy tizeddel lemaradva. A technikai probléma miatt az első edzés meglehetősen rövid volt, már ami a pályaidőt illeti, hiszen a csapatok nagyjából csak 20 percet tölthettek az aszfalton. Bízhattunk bennem hogy délután több akciót látunk...

Nagyon fontos volt, hogy a második edzésen a csapatok megnézzék az autót üres-és teletankolt állapotban is, ezzel szimulálva az időmérős, valamint a versenykörülményeket. Az F1 gumiszállítója, a Pirelli a lehető legkeményebb kiosztással élt, így a C1-C2-C3-as keverékeket hozta el Zandvoortba.

Hatalmas örömünnep tört ki a lelátókon rögtön az edzés elején, mivel Verstappen legnagyobb bajnoki riválisának, Hamiltonnak az erőforrásával problémák akadtak, a címvédő félre is állt, rádión azonnal szóltak neki, hogy állítsa le az autót. Ezzel Hamilton értékes pályaidőt veszített, ami ráadásul egy új helyszínen hatványozottan nagy hátrányt jelenthet a hétvége további részére nézve. Ezzel a második tréningen is előkerült a piros zászló, ám most jóval rövidebb időre.

🚩 RED FLAG 🚩



Hamilton has stopped by the side of the track



📻 "Losing power" he reports#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

Pár perc után mehetett is tovább a munka. Az edzés elején Valtteri Bottas állt az élre 1.11.353-as körével, majd a hungaroringi győztes, Ocon vette át a vezetést 1.11.074-el. Nem sokkal később újra szükség volt a piros zászlóra, ugyanis Nyikita Mazepin a 11-es kanyar kavicságyában kötött ki, miután a kanyar bejáratánál túlkormányzottá vált az autója és kicsúszott. Az újraindítás után a két Ferrari került a tabella élére Leclerc-Sainz sorrendben, előbbi 1.10.902-vel megfutotta a hétvége eddigi leggyorsabb körét.

Az utolsó percek már a versenyszimulációkról szóltak, így maradtak is a ferrarisok az élen. A bajnoki éllovas Hamilton kevés időt tudott pénteken a pályán tölteni, bár az első edzést így is megnyerte, míg legfőbb kihívója, Verstappen a hazai szurkolói buzdítása közepette egy második és egy ötödik helyet szerzett a szabadedzéseken. Érezhetően takaréklángon éltek az élcsapatok.

A hétvége programja szombaton délben a harmadik tréninggel, majd 15.00 órától az időmérő edzéssel folytatódik.

(Borítókép: Lewis Hamilton áll autója mellett Zandvoortban. Fotó: Dan Istitene / Getty Images Hungary)