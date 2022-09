A Ferrari volt a leggyorsabb a szingapúri éjszakában

Kisebb kihagyás után folytatódik a Formula–1 idei szezonja. A mezőny Európa után Ázsia felé vette az irányt, ezen a hétvégén a 2019 után visszatérő Szingapúri Nagydíjat rendezik. Sok víz lefolyt a Dunán, amióta három évvel ezelőtt Sebastian Vettel egy Ferrarival megnyerte a legutóbbi itteni futamot. A koronavírus-járvány miatt azonban a városállam az utóbbi években kiszorult az F1 vérkeringéséből. A versenyzők egyöntetűen az év egyik legnagyobb kihívásának tartják a Szingapúri Nagydíjat, ugyanis az éghajlat miatt elképesztően párás és meleg a levegő, dacára annak, hogy az európai időzónához idomulva villanyfényben, helyi idő szerint este rendezik az időmérőt, valamint a versenyt is.

A futam végén általában úgy kell kiemelni a pilótákat az autóból, akik brutális fizikai igénybevételnek vannak kitéve. Emellett a pálya vonalvezetése sem könnyíti meg a dolgukat. A Hermann Tilke által tervezett aszfaltcsík 24 kanyart, főleg derékszögű fordulókat tartalmaz, éppen ezért nincs idő pihenni a volánnál. A pálya alatt futó metróhálózat tovább nehezítia csapatok dolgát, sok esetben hibásodnak meg a különböző elektronikus berendezések, illetve számos váltóhibát láthattunk már itt az elmúlt években.

Folytassuk a legfontosabb ténnyel, hiszen a címvédő Max Verstappen akár már ezen a hétvégén kétszeres világbajnokká válhat. Hiába kezdte kiválóan az idényt a Ferrari és Charles Leclerc, a Red Bull fejlődése, illetve az olaszok döbbenetes és már-már komikus hibái teljes fordulatot hoztak az idei világbajnokságban. A pénteken éppen a 25. születésnapját ünneplő Verstappennek persze nem lesz könnyű dolga az éjszakai, pokoli hőségben, hiszen a körülmények mellett a Ferrari és a Mercedes is erős lehet az utcai pályán.

Szingapúrba több alakulat is fejlesztésekkel érkezett. A festésében is újító McLaren teljesen új padlólemezzel és módosított oldaldobozokkal próbál az Alpine sarkában maradni, viszont a fejlesztéseket most csak Lando Norris kapta meg, míg Daniel Ricciardónak a jövő héten rendezendő japán futamig várnia kell. Természetesen a konstruktőri negyedik helyért zajló csata másik résztvevője, az Alpine sem tétlenkedett, a francia csapat szintén egy módosított padlólemezzel igyekszik őrizni jelenlegi pozícióját.

A héten több hír és érkezett az F1 háza tájáról, egyrészt jövőre is a mezőny tagja lesz a kínai Csou Kuan-jü, míg Nicholas Latifi év végén befejezi a Williamsnél, valamint az is kiderült, hogy jövőre nem három, hanem hat sprintversenyt fognak rendezni, ráadásul jövőre rekordhosszúságú, 24 futamos idénynek nézünk majd elébe.

1. SZABADEDZÉS

A mezőnybe visszatérhetett a vakbélműtéten és az utána fellépő légzési komplikációkon áteső Alexander Albon, akit Monzában a kiválóan beugró, illetve a versenyzőpiacon kapóssá vált holland Nyck de Vries helyettesített. A Pirelli a leglágyabb gumikat, a C3-C4-C5-ös keverékeket hozta el a csapatoknak. Leclerc számára nem indult jól a hétvége, ugyanis már az első tréning elején a bokszban ragadt, kijött ugyan egy installációs körre, ám rádión a fékjeire panaszkodott. Húsz perc után sem volt mért köre, míg az élen Verstappen állt 1.44.236-os idővel. Leclerc végül szűk fél órával a kezdés után visszatérhetett a pályára. Bő húsz perccel a leintés előtt Lance Stroll csapta falnak az Aston Martint, miközben Verstappen 1.43.117-re javított, ezt követően piros zászlóval megszakították az edzést. A kanadai az ötös kanyarban csúszott le a poros ívről, nem volt esélye elkerülni a falat. Az újraindítás után Lewis Hamilton mutatta meg a Mercedesben rejlő tempót, és 1.43.033-mal megnyerte az első edzést.

2. SZABADEDZÉS

A délutáni tréningre már villanyfényben került sor, és ezen a gyakorláson is problémás volt a kezdés Leclerc számára, aki csak fél óra után tudott elkezdeni dolgozni. Hamilton és Russell kezdett a legjobban, de 15 perc után Sainz állt az élre a Ferrarival négy tizedet adva Hamiltonnak, majd a spanyol 1.42.751-re szorította az etalont. Később Leclerc is ki tudott hajtani, aki rögtön bejött a második helyre. Pár perccel később a bokszban kigyulladt Gasly autója a hűtőkopoltyúnál, meleg pillanatokat okozva a versenyzőnek, valószínűleg egy hidraulikai vagy hűtővezeték hibásodhatott meg. Érdekes, hogy Verstappen sem vitte túlzásba a felkészülést, mindössze három kör állt a neve mellett sokáig, a végén pedig csak a negyedik hely volt az övé. A sorrend már nem változott a hátralévő időben, a csapatok áttértek a versenyszimulációkra, így a délelőtti Mercedes-sikerre egy Ferrari adott választ délután.

A hétvége programja szombaton 12.00-től a harmadik szabadedzéssel, majd 15.00-től az időmérővel folytatódik.

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Carlos Sainz egy Ferrari F1-75-öt vezet a pályán az F1-es Szingapúri Nagydíj előtti edzésen a Marina Bay Street Circuit-en 2022. szeptember 30-án Szingapúrban. Fotó: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)