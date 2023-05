Németországban arról cikkeznek, Mick Schumacher még idén versenyzői ülést kaphat a Formula–1-ben. Teszik mindezt annak ellenére, hogy Helmut Marko a Red Bull-csoport sportszakmai tanácsadója kijelentette, nem tartja reális opciónak a német versenyző megszerzését abban az esetben sem, ha idő előtt elköszönnének az újonc Nyck de Vriestől. A Sky szerint azonban nemcsak a 28 éves holland, de a williamses Logan Sargeant ülése is inog...

Mick Schumachernek az előző szezon végén köszönték meg a munkát a Haasnál, amely istállóval két teljes idényt versenyzett végig a Formula–1-ben. Az amerikaiaktól való búcsú egyben azt is jelentette, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia kikerül a Ferrari-akadémia támogatottjai közül is. A 24 esztendős versenyző azonban nem sopánkodott soká, aláírt a Mercedeshez, ahol jelenleg ő a harmadik számú pilóta és a fő beugrójelölt, ha a Lewis Hamilton, George Russell páros bármelyikével történne valami.

A német sajtóban azonban a hétvégén kiemelt témaként pörög, hogy Schumachernek nem feltétlenül csak Hamiltonék esetleges megbetegedése jelenthet F1-es indulási lehetőséget 2023-ban. Teszik mindezt annak ellenére, hogy Helmut Marko, a Red Bull sportszakmai tanácsadója a német Sport 1-nek arról beszélt, egyfelől jelenleg még nem tervezik lecserélni az idényt a vártnál gyengébben kezdő, az AlphaTauriban versenyző újoncukat, Nyck de Vriest, másfelől, ha erre mégis sor kerülne, valószínű házon belül oldanák meg a pótlás kérdését.

Schumacher esetleges szerepvállalása azért kerülhetett szóba, mert az olasz istálló csapatfőnöke, Fanz Tost a szezon elején elárulta, igencsak nagyra tartja a németet, akinek megszerzésén elgondolkodott volna, ha előre tudja, hogy a Ferrari 2022 végén elengedi a kezét.

A Sky időközben arról ír, De Vries mellett Logan Sargeant ülése is veszélyben lehet. A Williamsben ülő amerikai újonc a másik, akinek még nincs pontja ebben a szezonban. Ráadásul ebben az esetben Schumacher mercedeses szerződése előny is lehetne, hiszen a német gyártó szállítja a motorokat a Williams számára, a két csapat pedig korábban is működött már együtt pilótakérdésben, elég csak Russell esetére gondolni.

A Sky és a Kicker is egyetért abban, ha lesz is változás bármelyik csapatnál, arra aligha kerül sor az előttünk álló európai triplahétvége alatt, vagyis legkorábban a június 2-ai Spanyol Nagydíj után születhet döntés a várakozásoktól eddig elmaradt újoncok ügyéről, és Schumacher esetleges második esélyéről is.