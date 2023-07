Egy ideig vezetett az újonc, de végül Verstappené lett a sprintfutam

Az eső miatt csúsztatott sprintfutam érdekes kezdést hozott, az újonc Oscar Piastri vezette is a versenyt, de nem bírt Verstappennel. A kétszeres világbajnok holland nyerte a sprintet, Oscar Piastri lett a második, Pierre Gasly a hatodik helyről indulva a harmadik.

Már eleve 35 perc csúszással indult volna a sprintfutam, mert a délben tartott sprintkvalifikáció előtt is annyi eső esett, hogy 35 perccel eltolták a sprintszétlövést. De hirtelen olyan eső szakadt a pályára, nem először a hétvége folyamán, hogy végül a 16.30-ra tervezett rajt helyett 17.35-kor indultak el a felvezető körre a versenyzők, a biztonsági autó mögött pedig négy kört tett meg a mezőny. Az élről Max Verstappen indulhatott, majd Oscar Piastri és a két Ferrari következett – előbb Carlos Sainz, aztán Charles Leclerc.

A gördülőrajtot követően elszabadult a pokol, volt, aki kint maradt a pályán, mint Max Verstappen vagy Charles Leclerc, mások egyből bementek a bokszba egy új szett interért – mint Piastri, Gasly vagy Pérez. A csapatok szétosztották a versenyzőiket, az egyiket egy körre kint hagyták, a másikat egyből behívták a zöld falú esőgumikért.

Az interek pedig kapásból gyorsabbnak bizonyultak, mert aki egyből cserélt, már másodperceket adott Verstappennek, aki kint maradt egy körre a kék falú esőgumikkal. Egyrészt emiatt, másrészt a bokszban kialakuló téboly miatt Piastri a második körben át is vette a vezetést. Verstappen volt a második, a hatodik helyről rajtoló Pierre Gasly pedig a harmadik.

Előzni senki sem tudott a negyedik körig – amikor a születésnapos Alonso a Pouhonban eldobta az Aston Martint, és a kavicságyban hagyta az egységet. Jöhetett is a biztonsági autó, amely mögött két kört töltött el a mezőny. Az élen az újonc ausztrál Piastri indíthatta újra a futamot, hogy az első kör elején, a Kemmel-egyenesben meg is előzze őt Verstappen.

A hetedik körben Pérez és Hamilton ádáz csatát vívott a második szektorban, össze is ért a két versenyző, Pérez autóján kilyukadt az oldaldoboz, ami miatt lassult az autója, és Hamilton, illetve a két Ferrari is megelőzte őt. Majd a kavicságyat is meglátogatta a mexikói, és visszacsúszott a mezőny végére. Néhány körrel később kiállt a versenyből.

Végül Max Verstappen simán megnyerte a futamot, mögötte közel hét másodperces lemaradással Oscar Piastri ért be. A harmadik pedig Pierre Gasly lett, aki a hatodik helyről indult. Hamilton jött be negyediknek, ám őt öt másodperces büntetéssel sújtották a Pérezzel való ütközése miatt. Sainz lett a negyedik, utána Leclerc, Norris, Hamilton és Russell a pontszerző első nyolc sorrendje.