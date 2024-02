Abszolút Ferrari-győzelem született a teszten, de vajon elegendő lesz-e a Red Bull ellen?

Véget ért a Formula–1 háromnapos bahreini tesztje, amelyről szerdán, csütörtökön és pénteken is beszámoltunk. Összesítésben elmondható: a gyakorlás legjobbja abszolút a Ferrari, élen a szezon végén távozó Carlos Sainz, aki egyedüliként teljesítette 1 perc 30 alatt a pályát. Mögötte 0.4 másodperces lemaradással csapattársa, Charles Leclerc végzett, míg a harmadik helyen George Russell (Mercedes) zárt.

Sainz még a bahreini legjobb pole-pozíciós időt is megközelítette, és a Red Bull tavalyi legjobb tesztidejét is überelte. De a megtett köröket tekintve is igen szorgalmas volt a spanyol, ugyanis a Haas dán versenyzője, Kevin Magnussen (239 kör) mögött ebben a második legjobb volt a maga 224 körével. A képzeletbeli dobogóra még Daniel Ricciardo fért fel (204 kör), de egyik versenyzőről sem mondható el, hogy lopta volna a napot: mindegyikük túllépte a 100-as határt.

Nagy Dániel, F1-szakértő az Index kérdésére elmondta:

„Nem győzöm hangsúlyozni az öreg klisét, ez csak teszt, nem lehet a valós teljesítményre következtetni pusztán a köridőkből. Viszont bizonyos dinamikákat, átlagidőket vizsgálva azért mégis kapunk egy hozzávetőleges képet, viszont biztosra csak a bahreini időmérőt követően mehetünk, ezzel nincsenek másként maguk a csapatok sem! Arról nem is beszélve, hogy a teszt és a versenyhétvége között is változni fognak az autók, na meg a körülmények is. Néhány liter extra üzemanyag, egy alacsonyabb motorprogram, de akár a pályahőmérséklet 1-2 Celsius-fokos változása már önmagában akár másodperces különbséget jelenthet, ha viszont összeadjuk ezeket a faktorokat, egyértelművé válik a magyarázat.”

Kiemelte: senki sem gondolt volna arra, hogy a Red Bull, vagyis az elmúlt évek legdominánsabb csapata fogja a legtöbb változást eszközölni az új szezonra. De természetesen nem is okozott csalódást az osztrák istálló, stabilan teljesített, sőt a lassú kanyarokban javult is az autó, a csapat pedig magabiztos.

A Ferrari egyértelműen előrelépett. A belsőkamerás felvételek és az átlagidők alapján úgy tűnik, hogy a tavalyi leggyengébb pontján szignifikánsan javított a Ferrari. Az autó precízebben, nyugodtabban viselkedett a versenyszimulációk alkalmával, ezáltal lényegesen jobban kezelte a gumikat. Vasseur szerint a »gumikopás tekintetében az idei autó teljesen más dimenzióban mozog«. Nekem egyelőre stabil második erőnek tűnnek az olaszok, de vajon elég lesz-e a teljesítmény, hogy valós veszélyt jelentsenek a Res Bullra? Szerintem a szezon első negyedében még nem reális elképzelés, de ki tudja…

– vélekedett a 25 éves autóversenyző.

Hozzátette: a Mercedesre is oda kell figyelni, hiszen rengeteg érdekesség található az autón. A sok kérdést felvetett első szárnyat végül szabályosnak vélte az FIA (Nemzetközi Autombil-szövetség), és az egyik legkülönlegesebb teszt közbeni módosítás is hozzájuk köthető.

„Egy cserélhető panellel elérték, hogy az első-felső lengőkar kasztni oldali bekötési pontját nagymértékben változtathassák, akár az adott tesztnapon belül. Ezzel extrém futóműbeállításokat tudtak kipróbálni, hogy jobban kiismerjék autójukat. Az elmúlt években sokszor úgy tűnt, hogy a Mercedes nem képes megérteni saját autójának működését, James Allison szerint most sokkal jobb a helyzet, Hamilton is pozitívan nyilatkozott az autó viselkedésével kapcsolatban. Ezalkalommal is nehéz megsaccolni a Mercedes tempóját, de mindenképpen számolni kell velük.”

Nagynak a McLarennel kapcsolatban nagyok az elvárásai, az Aston Martin szerinte nem lesz olyan erős, mint a tavalyi szezon elején, az RB középcsapat lehet a Williamssel, Alpine-nal és a Kick Sauberrel együtt, a Haas pedig ismét sereghajtó lehet.

Az nem kérdés, hogy idén erősebben kezdtek mint egy évvel korábban (mondjuk az nem volt nehéz), viszont egyelőre nem láttunk kimagasló teljesítményt tőlük, főleg a hosszabb etapokkal voltak gondok. Alonsóék erősebbnek tűnnek az Aston Martinnal a versenyszimulációk során, bár tőlük sem számítok olyan szezonkezdetre mint tavaly. Az RB-n ugyan fellelhetők korábbi Red Bull megoldások, jó néhány egyedi megoldás mellett, de egyelőre az a sejtésem, hogy a mezőny közepén tanyázhatnak, csatában a Williams, Alpine és a Kick Sauber csapatokkal. Csou hiába autózott űridőt a Sauberrel a harmadik nap végén, az autóban nagy valószínűséggel nem sok üzemanyag volt, tavaly is ezt csinálták: egy erős kör a végén a szponzoroknak. A Haas, akik elsősorban drasztikusan gyenge gumikezelésükön javítanának egyelőre jó eséllyel pályázik az utolsó sorra a szezon első hétvégéin.

Race simulation according to F1 after Bahrain Testing from 2023 and 2024: pic.twitter.com/3bQd1d3fbA — Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) February 24, 2024

Leclerc szerint jó három napot zárt a Ferrari.

„Sok kört tudtunk menni, az autó pontosan úgy reagált mindenre ahogy azt szerettük volna. Nagyon nehéz most még bármit konkrétat is mondani a versenyképességről, de mindenképpen jobb most az érzésünk, mint tavaly ilyenkor. Most már teljesen a jövőheti versenyre fókuszálunk.”

Alexander Albon, a Williams 27 éves versenyzője kiemelte: elégedett a tesztekkel, de több hiányosságot is felszínre hozott ez a három nap. A szezon fő célja pedig ezek kijavítása.

„Egy, a tavalyitól merőben eltérő autóról van szó, mind vezethetőségben, mind beállításokban. Nem hiszem, hogy azonnal futni fogunk, de kocoghatunk és remélhetőleg néhány futam után lendületbe kerülünk, és ott leszünk a pontszerzők között.”

Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke szoros versenyt vár 2024-ben. Szerinte csapata is előrelépést mutatott a tesztek során, így bizakodó.

Bizonyossá vált, hogy előreléptünk a télen. Ez a teszt megmutatta, hogy elképesztően közel van egymáshoz a mezőny 2024-ben, izgatottak vagyunk a továbbiakat illetően. Mindenki nagyon várja már, hogy versenyezzünk jövő hétvégén, ezzel egyidejűleg pedig szeretnék köszönetet mondani a pályán, illetve a gyárban dolgozó embereinknek, akik lehetővé tették, hogy teljesen felkészülve várjuk a szezon rajtját.