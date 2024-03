Max Verstappen távozásához vezethet a Red Bull főnökének szexuális zaklatási botránya

Christian Horner, az F1-es Red Bull Racing csapatfőnöke szexuális zaklatással kapcsolatos ügye miatt az osztrák istálló a szétszakadás szélén áll, míg ennek következményeként Max Verstappen a Mercedeshez szerződhet – erről számoltak be a száguldó cirkusz világában jól értesült informátorok. A Red Bullon belül hatalmi harcok dúlnak, Jos Verstappenék pedig azt szorgalmazzák, hogy Horner minél hamarabb mondjon le posztjáról.

Tovább duzzad a botrány a Red Bull Racing háza táján, amelyet a csapatfőnök Christian Horner ügye robbantott ki, akit tiszteletlen viselkedéssel vádolt meg hölgyalkalmazottja. Az osztrák istálló első embere mindvégig tagadta a vádakat, a független bíró felmentette, de ezt követően nyilvánosságra kerültek olyan üzeneteket és képek, amelyek azt támasztják alá, hogy Horner szexuálisan zaklatta alkalmazottját. A múlt hétvégén rendezett – és egyébként kettős Red Bull sikerrel zárult – Bahreini Nagydíj alatt a legtöbb riporter, újságíró azt kérdezte Hornertől, hogy az ügy kirobbanása után továbbra is megtarthatja-e pozícióját, míg a bulvársajtó a brit szakember emiatt válságba került házasságáról cikkezett.

A Red Bull háromszoros világbajnok versenyzője, Max Verstappen édesapja, Jos Verstappen azzal hívta fel magára a figyelmet a hétvégén, hogy a Daily Mailnek adott interjújában gyakorlatilag lemondásra szólította fel Hornert, akit úgy jellemzett, hogy az áldozat szerepét játssza, miközben ő maga okozza a problémákat.

Sajtóértesülések szerint továbbá az idősebbik Verstappen szakmai és baráti körökben egyaránt azt hangoztatja, hogy fia kész csapatot váltani, amennyiben a csapatfőnök nem mond le.

Ezt igazolja az is, hogy Jos Verstappent a Bahreini Nagydíj alatt a Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolása miatt éppen versenyzőt kereső Toto Wolff-fal látták társalogni. Max Verstappen hozzáállása is jelzésértkű a témában, mivel nem kelt főnöke védelmére, amikor Horner ügyéről kérdezték, mindössze teljesítmény szempontjából méltatta a szakembert. Tette mindezt úgy, hogy sajtóértesülések szerint Verstappent külön megkérte az FIA elnöke, Mohammed ben Szulajem is arra, hogy álljon ki Horner mellett, de ezt a holland pilóta nem tette meg. És ha már Mohammed ben Szulajem, az FIA elnökét sem kerülik el a botrányok, őt azzal vádolták meg, hogy a tavalyi Szaúdi Nagydíj végeredményét befolyásolta...

Nos, de vissza Horner ügyére. Úgy hírlik, hogy az osztrák istálló csapatfőnökének – minden bizonnyal szexuális zaklatással kapcsolatos – ügye két részre osztotta a Red Bull csapatát. Hornert a Red Bull többségi tulajdonát birtokló Yoovidhya család támogatja, miközben az osztrák vezetőség a brit szakember ellen van, illetve Adrian Newey és Jos Verstappen is ezt az oldalt támogatja – akik Horner távozását szorgalmazzák.

Érdekesség, hogy a Red Bull vezetőségébe tartozó Helmut Markót, amikor megkérdezték Horner ügyéről, nem volt hajlandó megszólalni, annyit viszont elmondott Verstappen Mercedeshez igazolása kapcsán, hogy ő nem fogja a versenyző útját állni, ha távozni szeretne. A korábbi F1-es versenyző, Gerhard Berger ugyanezen az állásponton van, és úgy látja:

Jelen állás szerint Horner marad, Marko és Newey távozik, míg Verstappen a Mercedeshez tart.

Annak ellenére, hogy Horner a szezonnyitó Bahreini Nagydíj előtt úgy nyilatkozott, a szexuális zaklatással kapcsolatos ügyét lezártnak tekinti, és soha nem volt ilyen erős az összetartás csapaton belül, nagyon úgy látszik, hogy a szétszakadás szélén áll az osztrák istálló. Sajtóhírek arról is beszámoltak, hogy ennek hatására a Red Bull Forddal való együttműködése is meghiúsulhat, mivel a márka azt fontolgatja, hogy érdemes-e folytatni a partnerségét az energiaitalosokkal.

(Borítókép: Getty Images)