Megrázta magát Verstappen az ausztrál bakit követően, simán nyerte a Japán Nagydíjat

A pénteki első szabadedzésen már ismét Verstappen futotta a leggyorsabb kört, mögötte az ugyancsak Red Bull-os mexikói, Pérez, illetve a két héttel ezelőtti futamon, Ausztráliában győztes Carlos Sainz végzett. A nap második gyakorlásán viszont már teljesen más kép alakult ki a hétvégét illetően: a rövid etapot a McLaren 23 éves pilótája, Oscar Piastri nyerte, a képzeletbeli pódiumra pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, illetve a ferraris Charles Leclerc fért fel. A nagydíj előtti utolsó hangoláson ismét az osztrák istálló két pilótája, illetve a Mercedes brit versenyzője, George Russell végzett.

Ennek ellenére mégsem született nagy meglepetés – a közép-európai idő szerinti – kora reggeli időmérőn: Verstappen ott folytatta, ahol Melbourbe-ben két héttel ezelőtt abbahagyta, és végül megszerezte a rajtelsőséget. Mellőle a 34 éves Pérez, a második sorból pedig a McLaren fiatal tehetsége, Lando Norris, illetve a spanyol pilóta, Carlos Sainz startolhatott.

Különleges futam volt ez mindenki, főleg a monacói pilóta számára, ugyanis ezen a pályán éppen tíz éve történt keresztapja, Jules Bianchi horrrorisztikus balesete. A zuhogó esőben egy másik pilóta autóját mentő traktor alá zuhant, majd 285 nap kóma után elhunyt, mindössze 25 évesen a Marussia versenyzője.

A vasárnapi futam rajtja rögtön piros zászlós fázissal kezdődött: a 11. rajtkockából induló Daniel Ricciardo és a 14. pozícióból startoló williamses, Alexander Albon összeütközött, igy igen hamar kiesett mindkét pilóta. Ezzel egyúttal biztossá vált, hogy az ausztrál idei negyedik futamán sem szerezhet pontot, ami igen rossz hírt jelenthett számára a jövőjére való tekintettel.

Körülbelül 30 perc várakozás után újra felállították a versenyben maradtak pilótákat, és elrajtolt a mezőny. Ez a futamkezdet sem hozott különösebb izgalmakat, már ami a pozíciókért folyó csatákat illeti, csupán Leclerc. A pontszerző helyeken: Verstappen, Pérez, Norris, Sainz, Fernando Alonso, Piastri, Leclerc, Hamilton és Cunoda Juki autózott.

A 14. körben a Sauber kínai pilótája, Csou Kuan-jü váltóhiba miatt kényszerült feladni a futamot, ezzel 17-re csökkent a versenyben lévő pilóták száma. Ekkör a holland előnye már öt másodperc volt csapattársa előtt, akit – a kerékcserék miatt felbolydult mezőnyben – a két Ferrari követett.

Egy kerékcserés Ferrari-taktika, ami a dobogót jelenthette Leclercnek

A verseny felénél jártunk, mikor Leclerc utolsóként kitért friss abroncsokért, amely – a dobogóért folyó csata a két Ferrari, Alonso és Norris között látszott eldőlni – a végső helyezést tekintve nagy fegyverténynek ígérkezett. Ezzel ugyanis csaknem biztosnak tűnt, hogy a mezőnyben egyedüliként a monacói – a piros zászlós kerékcserét nem számítva – egy kiállással tudja teljesíteni a futamot. A taktikai elképzelés mellett a bokszutcai látogatás is ült, ezzel be tudott vágni az érkező Russell elé a hatodik helyre visszatérnve. Az első helyen ekkor már több, mint tíz másodperc volt Verstappen előnye a Pérez, Sainz, Alonso hármas előtt.

Néhány körrel később Leclercnek sikerült 4,5 másodpercre leszakadnia Norristól, annak ellenére, hogy ugyanabban a körben mentek ki kerékcserére. A brit pilóta is érezte, nemcsak a pódium úszhat el, de még a másik ferraris is elé kerülhet, ugyanis Sainz is igen csak rátapadt. Norris rákapcsolt egy fokozatot, és ismét szorosan zárkózott a monacóira. Nagy csata bontakozott ki az utolsó körökre a harmadik helyért.

Ám ekkor a másik Williams-versenyző, Logan Sargeant hibázott, a kavicságyban kötött ki, így gyakorlatilag véget ért számára is a verseny. Végül ez nem idézett elő biztonsági autós fázist, és rövid sárga zászlós periódus után folytatódhatott a csata a ferrarisok és Norris között.

Bár már úgy tűnt, Leclercé lehet a dobogó harmadik foka, csapattársa másként vélekedett: a 46. körben kihasználva tempóelőnyét simán elment a monacói mellett és már ő autózott a Red Bull-duó mögött.

Végül Verstappen több mint 12 másodpercet vert csapattársára, Pérezre, mögötte pedig Sainz végzett, aki pozícióját nemhogy megtartotta csapattásával szemben, az előnyét még jelentősen növelni tudta a célba érésig. A két Ferrari így ismét nagyon fontos pontokkal gazdagodott, és négy futamot követően magabiztosan tartja a konstruktőri versenyben a második helyet.

Verstappen tizenkét pontra növelte előnyét az egyéni összetett élén, míg a második helyre – Leclerc-t megelőzve – visszakapaszkodott Pérez.

A világbajnokság két hét múlva a Kínai Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Japán Nagydíj, Szuzuka (53 kör, 307,471 km):

pontszerzők:

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:54:23.566 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 12.535 másodperc hátrány

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 20.866 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 26.522 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 29.700 mp h.

6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 44.272 mp h.

7. George Russell (brit, Mercedes) 45.951 mp h.

8. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 47.525 mp h.

9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 48.626 mp h.

10. Cunoda Juki (japán, RB) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:33.706 perc (Verstappen, 50. kör)

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 20 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 77 pont

2. Pérez 64

3. Leclerc 59

4. Sainz 55

5. Norris 37

6. Piastri 32

7. Russell 24

8. Alonso 24

9. Hamilton 10

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 9

11. Cunoda 7

12. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6

13. Nico Hülkenberg (német, Haas) 3

14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1

csapatok:

1. Red Bull 141 pont

2. Ferrari 120

3. McLaren 69

4. Mercedes 34

5. Aston Martin 33

6. RB 7

7. Haas 4