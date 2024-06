Megtalálta Hülkenberg utódját a Haas

Oliver Bearman, a Formula–1-ben érdekelt Ferrari tartalékpilótája, valamint az F2-es Prema versenyzője ülhet a Haas német versenyzőjének, Nico Hülkenberg megüresedő helyére 2025-től, állítólag már alá is írta szerződését – számolt be róla a Daily Mail.

Az amerikai istálló mindkét versenyzőjének lejár az idény végén kontraktusa, többen pedig úgy vélik, hogy nemcsak Hülkenberg, de a dán Kevin Magnussen sem hosszabbít jelenlegi csapatával, az egyik jelölt, Bearman személyében pedig meg is van. A szerződés időtartamáról nem számolt be a lap, azt azonban tudni véli, hogy Bearman nem keres majd hatalmas összeget a Haasnál, az éves fizetése 300 ezer font lesz. Amennyiben viszont jól teljesít első évében az angol, ez az összeg meg is duplázódhat (Hülkenberg körülbelül három millió fontot keres egy évben).

Ha leigazolja a Haas, akkor a 19 éves versenyző a negyedik brit pilóta lesz a rajtrácson a Miamiban győzelmet ünneplő Lando Norris, a friss pole-pozíciós George Russell és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton mögött.

A 19 éves angol már bemutatkozott a motorsport királykategóriájában: a márciusi Szaúd-arábiai Nagydíjon a vakbélműtét miatt hiányzó Carlos Sainz helyére pattant be, nem is akárhogyan – élete első versenyén a hetedik helyen végzett, hat pontot szerezve az olasz istállónak. Érdekesség, hogy Beramannek több pontja van, mint konstruktőri verseny utolsó hármasának, a Saubernek, az Alpine-nak és a Williamsnek összesen. A maga hat pontjával – csupán egy futammal a háta mögött a többiek nyolc versenyével szemben – az egyéni tabella 12. helyén áll, megelőzve többek között a hétszeres futamgyőztes Daniel Ricciardot, Alexander Albont, vagy Esteban Ocont.

Igen nagy a mozgás a Formula–1 istállói táján, ugyanis a mezőny több, mint a felének a szezon végéig szól jelenlegi kontraktusa, a találgatások napi szinten helyet kapnak a sportsajtóban. A szezon előtt az már biztossá vált, hogy Hamilton Sainzot váltja a Ferrarinál, Hülkenberg az F1-be csatlakozó Audi egyik pilótája lesz, Juki Cunoda 2025-ig hosszabbított az RB-vel, Pérez további két évig a Red Bullnál marad, Oconnal pedig nem kíván az Alpine a továbbiakban együttműködni, az ő jövője még kérdéses.