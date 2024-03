Kettőből kettő, Verstappen nyerte a kevés izgalmat hozó Szaúd-arábiai Nagydíjat

A polce pozícióból rajtoló Max Verstappen nyerte a szinte nulla izgalmat hozó Formula–1-es Szaúd-Arábiai Nagydíjat. A második Sergio Pérez lett a másik Red Bull-lal, a dobogó legalsó fokára pedig a Ferrarit vezető Charles Leclerc állhatott fel. Élete első versenyén pontokat szerzett a 18 éves Oliver Bearman, aki Carlos Sainz Jr. helyére ugrott be a maranellói istállónál. Verstappen magabiztosan nyerte a szezon első két versenyét, ami nem vetít előre túlzottan jó dolgokat a következő futamokra.

Az elmúlt hetekben a Horner-ügytől volt hangos az F1, az 50 éves szakembert még az idény kezdete előtt egy női alkalmazott vádolta meg nem megfelelő magatartással, de a Red Bull által elrendelt független vizsgálat nem találta jogosnak a panaszt. Pénteken aztán az istálló felfüggesztette a botrányt kirobbantó alkalmazottat. A Forma-1-es csapat szóvivője arra hivatkozva, hogy ez belső ügy, nem kívánt nyilatkozni a fejleményről, ahogy Horner sem.

Jos Verstappen, a Red Bull címvédő és háromszoros vb-győztes versenyzőjének, Maxnak az édesapja a szezonnyitó bahreini hétvégén viszonylag egyértelműen foglalt állást amellett, hogy Hornernek távoznia kellene a Red Bulltól. A csapatfőnök ugyanakkor eddig is és most is tagadja a vádakat.

Ha mindez nem lett volna elég, kiszivárgott egy másik érdeklődésre számottevő történés a sportág berkein belülről: a BBC értesülései szerint nyomozást indítottak Mohammed ben Szulajem, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke ellen, mert a sportvezető állítólag befolyásolta a tavalyi Forma–1-es Szaúdi Nagydíj végeredményét.

A versenyzők persze igyekeztek koncentrálni a saját feladatukra. Carlos Sainz Jr. is így tett volna, ám vakbélgyulladás miatt már pénteken eldőlt, hogy nem állhat rajgoz a szombati versenyen. A Ferrari a csapat tartalékpilótáját, Oliver Bearmant ültette be a spanyol pilóta autójába. A 18 éves tehetség nem vallott kudarcot, az időmérő edzésen majdnem bejutott a Q3-ban, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton – aki jövőre már az olasz istálló színeiben versenyez – mindössze három századmásodperccel előzte meg őt.

Az egyik Alpine már a felvezető körön megadta magát

A kvalifikációt Max Vertsappen nyerte a Red Bull-lal Charles Leclerc előtt, így magabiztosan várhatta a rajtot a pole pozícióból. A háromszoros világbajnok holland múlt héten nagyon simán nyert Bahreinben, miközben rekordot állított fel azzal, hogy egymás után tíz nagydíjon győzött.

Ami a múltalt illeti, 2021-ben Hamilton (Mercedes), 2022-ben Verstappen, míg 2023-ban Sergio Pérez (Red Bull) nyerte meg a Szaúd-Arábiai Nagydíjat.

A felvezető kör végén a mezőny egyik leglassabb autójában ülő Pierre Gasly (Alpine), arra panaszkodott, hogy a váltója nem működik rendesen, és ugyan elrajtolt, de aztán gyorsan kiszállt a versenyből.

A falban kötött ki Stroll

Ami a rajtot illeti, Lando Norris kiugrott a McLarennel, miközben Verstappen megőrizte az első helyét. Pérez nagyot csatázott Leclerc-kel, de csak a negyedik körben tudott elmenni a monacói mellett, a célegyenesben kihasználta, hogy a Red Bull sokkal gyorsabb, mint a Ferrari.

Bearman a rajtnál résen volt, nem veszített pozíciót, és felvette a harcot az előtte lévőkkel, ennél többet nem is kérhettek az újonctól. Mielőtt gyorsan dögunalomba fulladt volna a verseny, Lance Stroll (Aston Martin) a hatodik körben falba csapta kocsiját, jött a biztonsági autó, és az első kerékcserék, hiszen komolyabb időveszteség nélkül lehetett feltenni a friss abroncsokat.

Az újraindítás után Kevin Magnussen (Haas) kakaskodott Albonnal (Williams), Verstappen pedig kikerülte Norrist – aki nem ment ki friss gumikért – így visszavette az első helyet a pályán. Bearman eközben érett versenyzéssel közlekedett, és feljött a 10. helyre. A versenybírák amúgy megkegyelmeztek Norrisnak, aki nem kapott büntetést a rajtnál történt kiugrásért. Veszélyes kiengedésért, és egyéb szabályszegésekért viszont repkedtek az időbüntetések.

Az izgalmakat a mezőny végén kellett keresni

A rendező már a verseny korai szakaszában vakarhatta a fejét, mert túl sok akció nem történt a pályán. A 21. körben Bearmanre váltott a kamera, aki Hülkenberg (Haas) kikerülésével ismét javított egy pozíciót.

Hat körrel később Leclerc megelőzte az agyonkopott gumikon körözgető Norrist, nem volt egyszerű szülés, de a célegyenesben csak sikerült elmennie mellette. A mezőny hátsó traktusában ment a pofozkodás, de a győzelemért nem zajlott izgalmas csata, a verseny derekánál már majdnem 8 másodperc volt az előnye Verstappennek a második Pérez előtt.

A 35. körben Oscar Piastri (McLaren) ugrott be Hamilton mellé, de elfékezte magát az első kanyarban, le kellett vágnia a pályát, szóval kénytelen volt visszaengedni maga elé a britet.

Az unalmas vonatozás közben azért egyszer megmutatták Verstappent, aki mindenféle erőlködés nélkül hagyott faképnél mindenkit. A végén Daniel Ricciardo is elbóbiskált, az ausztrál megpördült, de nem találta el a falat, folytathatta a versenyt.

Oliver Bearman végül hetedikként ért célba a Ferrarival, a nézők ot választották a nap versenyzőjének.

A vb két hét múlva, az Ausztrál Nagydíjjal folytatódik Melbourne-ben.

Formula–1

Szaúdi Nagydíj, Dzsidda:

Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20:43.273 óra Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 13.643 másodperc hátrány Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 18.639 mp h. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 32.007 mp h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 35.759 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 39.936 mp h. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 42.679 mp h. Lando Norris (brit, McLaren) 45.708 mp h. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 47.391 mp h. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:16.996 perc h.

Leggyorsabb kör: 1:31.632 perc (Leclerc, 50. kör)

A vb-pontversenyek állása 2 futam után:

Versenyzők:

Verstappen 51 pont Pérez 36 Leclerc 28 Russell 18 Piastri 16 Carlos Sainz Jr. 15 Alonso 12 Norris 12 Hamilton 8 Bearman 6 Hülkenberg 1 Lance Stroll 1

Csapatok: