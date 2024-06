A semmiből elképesztő izgalom: Verstappen és Norris ütközött, Russell nyerte az Osztrák Nagydíjat

A pénteki és a szombati versenynap nem hozott meglepetést és izgalmakat sem, ugyanis mind a sprintidőmérőt, a rövid futamot, valamint a vasárnapi nagydíj rajtrácsáról döntő időmérőt a Red Bull címvédője és a szezon egyéni pontversenyét vezető Max Verstappen nyerte. Ahogy az elmúlt versenyeken megszokhattuk, a McLaren jelent nagy veszélyt az osztrák istállóra (vagyis inkább a holland versenyzőre), bár eddig Ausztriában nem sikerült meglepni Verstappent.

A vasárnapi 71 körös futam rajtján nem történt változás, az élmenő Verstappen is könnyedén megtartotta a vezetést, mögötte George Russell támadta Lando Norrist, ám végül kettejük között sem történt helycsere. Egyedül Charles Leclerc járt pórul, nem is kicsit: első szárnya Oscar Piastrival való koccanás után megsérült, így orrkúpot (és persze gumit) is cseréltek rögtön a futam elején, csupán a 19. helyre jött vissza – ezzel számára véget is ért a valódi verseny.

A pontot érő helyeken Verstappen, Norris, Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Piastri, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Kevin Magnussen körözött.

Igen hamar, már a 10. körben megkezdték a boxkiállásokat a versenyzők: először Daniel Ricciardo és Magnussen, majd utóbbi csapattársa, és Fernando Alonso is kitért – az élmenők azonban még kivártak. A 18. körben Verstappen előnye már majdnem hat másodperc volt Norrisszal szemben, Russell pedig négy másodperccel követte honfitársát.

A verseny során legközelebb ismét a boxkiállás jelentette a legérdekesebb történést, a 22. körben Hamilton és Pérez (mindkettőt öt másodpercre büntették, előbbit a boxnál a záróvonalra hajtás, utóbbit ugyanott gyorshajtás miatt), majd Verstappen és Norris is kitért friss abroncsokért, átmenetileg Piastri vezette ekkor a mezőnyt. Az ausztrál vezető pozíciója azonban tartott sokáig – ő is kitért új szettért. Természetesen visszállt a rend, a McLaren és a Red Bull-pilóta visszavette az első két helyet, Verstappen előnye pedig egyre csak nőtt.

A verseny felénél a mezőny végén tanyázó Leclerc már harmadik abroncscseréjén volt túl, ekkor megtörtént az első nagyobb csata a futamon, természetesen a két Alpine között: Pierre Gaslyt megelőzte Ocon a négyes kanyarban, a csapattárs azonban visszavágott, a hatosban már újra ő volt előbb. A pontot érő helyeken ekkor Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri, Pérez, Hülkenberg, Magnussen és Ricciardo állt. Leclerc feljött a 11. pozícióba, őt követte a csatázó Alpine-duó.

Nem várt izgalmakat hozott a verseny utolsó harmada

Aztán az 52. körben jött a nagy meglepetés: Verstappen bal hátsó kereke másodpercekig nem jött le, ráadásul utána meg kellett várnia, hogy Norris elmenjen mellette a boxban, így Verstappen értékes másodperceket veszített. A hiba után Norris azonnal egy másodpercen, vagyis a holland DRS-zónáján belülre került. Nem is várt sokat a brit a támadással, a következő körben a hármas kanyarban be is szeretett volna bújni a Red Bull elé, Verstappen azonban hárította a támadást (egyelőre). Ugyanis Norris új, míg ő használt közepeseken menetelt.

A következő 10 körben kétszer is sikerült Norrisnak túljutni Verstappenen, azonban mindkétszer kiterelte a hollandot és visszaadta a pozíciót. Az utolsó hét körre maradt a döntés.

Néhány momentummal később ismét támadásba lendült a brit, el is találta Verstappen bal hátsó kereket, de nemcsak a holland, hanem Norris is defektet kapott. Russell átvette a vezetést, Piastri viszont vérszemet kapott, megelőzte Sainzot, és mehetett a győzelemért. Norris és Verstappen is a bokszutcába hajtott új gumikért, előbbi azonban már nem tért a pályára. Verstappen az ötödik helyre jött vissza, a győzelmi csatába azonban nem szólhatott már bele, a kérdés már csak az volt, hogy Russell vagy Piastri nyer. Az ausztrálnak sikerült faragnia a hátrányán, de nem tudta már Russellt beérni, ez pedig azt jelentette, hogy a brit

a 2022-es Brazil Nagydíjat követően megszerezte Formula–1-es pályafutása második futamgyőzelmét.

A világbajnokság jövőhéten Silverstone-ban folytatódik.

