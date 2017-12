A korábbi aranylabdás lett Libéria elnöke

George Weah lett Libéria elnöke, miután az első forduló után a kedden rendezett másodikban is legyőzte a korábbi alelnököt, Joseph Bokait. A legfrissebb adatok szerint az ország 15 megyéjéből 12-ben győztesen jött ki.

A 60-szoros libériai válogatott futballista Kamerunból szerződött 1988-ban az Arsene Wenger irányította AS Monacóba, majd onnan három évvel később a Paris SG-be. Itt érte el karrierje legnagyobb sikerét, bajnoki címe mellett 1995-ben az Aranylabda-szavazáson is az első lett.

Később kétszer nyert bajnokságot az AC Milannal, FA-kupát a Chelsea-vel, futballozott a Manchester Cityben és a Marseille-ben, 2003-ban vonult vissza.

A most 51 éves exfutballista 2005 óta politizál, már akkor harcba szállt az elnöki székért, de a második körben kikapott a Nobel-békedíjas Ellen Johnson Sirleaftól, akinek most az alelnökét győzte le. 2011-ben is indult a választásokon, sikertelenül, majd 2014-ben beválasztották a szenátusba.

Sikerét a szakértők szerint annak köszönheti, hogy a futballmúltja miatt a fiatalok ma is bálványként tekintenek rá, és mivel Libéria lakosságának 60 százaléka 30 év alatti, így komoly szavazóbázisa volt körükben.

Weah-t várhatóan jövőre iktatják be hivatalába, már most számos egykori és mai futballista gratuláltak neki, például Asamoah Gyan, Romário, valamint korábbi edzője, Wenger is.