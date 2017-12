Kádár: A válogatott azt kapta, amit adott

Kádár Tamás, az ukrán Dinamo Kijevben futballozó magyar válogatott védő a Nemzeti Sportnak adott interjúban beszélt arról, hogyan élte meg a válogatott idei kudarcát, és a szurkolói reakciókat. A futballista szerint sokan azt gondolták a tavalyi Eb-szereplés után, hogy a csapat majd a vb-re is kijuthat, ezzel szemben a mostani évet ki lehet dobni a kukába.

"Sajnos időközben többen is elköszöntek a válogatottól, olyan játékosok, akik meghatározó egyéniségek voltak, akiknek a jelenléte a pályán kívül is rengeteget számított. Nem könnyű megélni, amikor a szurkolók a lefújás után fütyülnek, és le akarják vetetni a mezt, de a profi futballban ez is benne van. Megértem, miért viszonyultak így hozzánk. Azt kaptuk, amit adtunk." - mondta a lapnak.

Kádár reméli, hogy az új szövetségi kapitánnyal, Georges Leekensszel sikeresek lesznek, de azt is elmondta, hogy a 2017-es kudarcokért nem kizárólag Bernd Storck a felelős. "Ez csapatjáték, aki csak egyetlen percet is játszott kétezertizenhétben a nemzeti csapatban, ugyanúgy benne van a gyengébb eredményekben, mint a meghatározó labdarúgók és a szakmai stáb tagjai. A pozitívumok és a negatívumok tekintetében sem lehet senkit kiemelni, az idei kudarcokban mindenki hibás volt."