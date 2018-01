A labdarúgás szabályalkotó testületének (IFAB) március 2-i ülése után jelentik majd be, hogy javasolják-e a videóbírós technológia (VAR) használatát a nyári, oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.

A testület tagjai először január 22-én találkoznak, és várhatóan már ekkor megszületik a döntés a kérdésben. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino régóta azt szorgalmazza, hogy a vb-n alkalmazzák a játékvezetők munkáját segítő rendszert, ami egyre több bajnokságban, illetve versenysorozatban használnak már világszerte, például az olasz vagy a német bajnokságban is.

Martin Glenn, az angol szövetség (FA) főtitkára - egyben az IFAB egyik tagja - elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján úgy véli, nem szabad túl gyakran használni a technológiát, illetve szükség lenne egy nemzetközileg egységes szabályozásra is a használatot illetően.

Németországban sok kritika érte a VAR-t amiatt, hogy a különböző játékvezetők különbözőképpen alkalmazták a rendszert, és Olaszországban is több botrány volt már idén amiatt, mert nem tiszta, hogy mikor, mit és miért néznek vagy nem néznek vissza a játékvezetők.

A videóbírót eddig 13 országban tesztelték, a Bundesligán ás a Serie A-n túl az MLS-ben is használják, emellett a tavalyi Konföderációs Kupán és a klubvilágbajnokságon is bevetették.

(MTI)