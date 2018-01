Az angol bajnokság első elvett gólja sem segített a Liverpoolon

Újabb megdöbbentő eredmény született szombaton az FA-kupában, a nap utolsó meccsén ugyanis a toronymagas esélyes, hazai pályán játszó Liverpool 3-2–re kikapott a PL-ben való bennmaradásért küzdő West Bromtól, ezzel idén is búcsúzott az angol labdarúgókupától.

Nem volt jó napja a Liverpoolnak, de így is őrült meccset játszottak egymással a felek és a gólgyártás is hamar beindult, az elsőt Firmino lőtte rögtön az 5. percben, Szalah hatalmas sprint után lőtt kapura, azonban ez még kijött Ben Fosterről, de pont a brazilhoz pattant, aki nagyon okosan emelte el a labdát a kapus fölött.

Nem tartott sokáig a hazaiak öröme, alig lett vége az ismétlésnek, egyből ki is egyenlítettek a vendégek Jay Rodriguez hatalmas bombájával, majd négy perccel később szintén Rodriguez lőtt óriási gólt Chris Brunt passzából.

A Liverpool álmai már a 19. percben darabokra törhettek volna, egy szöglet után ugyanis Dawson egy merész csukafejessel újabb gólt szerzett, a bíró azonban később néhány perc videózás után érvénytelenítette a találatot, történelmet írva ezzel az angol futballban, ráadásul meg sem állt ennyinél, tizenegyest ítélt a hazaiaknak Mignolet feltartásáért.

A dráma azonban ettől még nem állt meg, a labdához Firmino állt oda és szépen ki is hagyta a büntetőt, a félidő hosszabbításában pedig újabb gólt kapott a Pool, Joel Matip lépett balszerencsésen a labda útjába, az pedig róla a hálóba pattant. Ezt a találatot is megnézte egyébként videón a játékvezető, de megadta a gólt.

A meccs már ezen a ponton is több szempontból is érdekes volt, hiszen nem elég, hogy az élboly egyik csapata égett a sereghajtók egyike ellen, a Real Madrid elleni 2014-es meccs óta nem rúgott nekik senki három gólt az első félidőben az Anfielden, a Liverpool borzasztó formáját pedig jól mutatta azt, hogy 2007 óta először fordult elő olyasmi, hogy kétszer egymás után három gólt kapjanak hazai meccsen.

Klopp a második félidőben hármas cserével próbálta meg felrázni a csapatát, bejött Milner, Ings és Henderson is, a 78. percben pedig végre sikerült rést ütniük a West Brom védelmén, egy beadás után Firminoról pattant Szalahhoz a labda, ő pedig szépen lőtte el Foster mellett.

Innentől megint izgalmas lett a játék, a döntetlenért is megérte hajtani, hiszen az is újrajátszást ért volna, de elég ötlettelen volt a Liverpool játéka, nem találták az ellenszert a West Brom tízemberes védekezésére és jobbára csak ívelgették előre a labdát, ami aztán rendre valamelyik vendégjátékos fejéről pattant ki újra, esetleg Foster kezei közt landolt. Hiába próbálkoztak, nem is tudtak újabb gólt szerezni, ezzel pedig még a Tottenham 1-1–énél is meglepőbb eredményt értek el és kiestek a kupából.

FA-kupa, 4. forduló