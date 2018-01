25 millió euróért vitték el a 16 éves olasz csodatehetséget

Pietro Pellegri 2016 decemberében mutatkozott be az olasz első osztályban, 15 évesen és 280 naposan. Az első és a második meccsén csak 2, illetve 3 perc jutott neki, 2017 májusában viszont közel másfél félidőt játszott az AS Roma ellen, és gólt is szerzett a meccsen(csapata 3-2-re kikapott). Majd 2017 szeptemberében a Lazio ellen minden idők legfiatalabb duplázója lett a Serie A-ban (csapata ezúttal is 3-2-re kapott ki). Pellegri álomszerűen startoló történetét az tette még különlegesebbé, hogy édesapja a kispadról figyelhette az eseményeket, mivel a Genoa egyik segédedzője.

Ezt a gólt a Lazónak lőtte, elég jól látszik belőle, hogy Pellegri egy született csatár:

Bár Pellegri már igen komolyan a Juventus felé tartott – a játékos lényegében megegyezett a klubbal –, ám időközben az AS Monaco 25 millió eurós ajánlatott tett érte, amivel a torinói csapat vezetősége nem akart versenyezni.

A franciák vasárnap hivatalosan is bejelentették a csatár szerződtetését. Mindez azt is jelenti, hogy megdőlt az U17-es átigazolási rekord. A csúcsot eddig a brazil Alexandre Pato tartotta, akiért a Milan 22 milliót fizetett 2007-ben a brazil Internacionalnak.

(via MTI)