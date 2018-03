Nagyot hajrázott, 0-2-ről verte a kiesőjelöltet a ManU

Ugyan sorban második hazai meccsén is kikapott a Crystal Palace az angol bajnokságban, és így továbbra is kiesőhelyen áll, a hazai közönség óriási tapssal búcsúztatta a játékosokat, akik február végén a Tottenham, most pedig a Manchester United ellen álltak közel a pontszerzéshez – egy hete vasárnap Harry Kane a 88. percben lőtte a győztes gólt ellenük, míg a Manchester United ellen a 91. percig bírták.

Sőt, a ManU ellen 2-0-ra is vezettek a második félidő elején, a végét viszont nem bírta Palace. Az 55. percben szépített José Mourinho csapata, a 76. percben egyenlített, majd nem sokkal a lefújás előtt jött Nemanja Matic a győztes góllal.

Győzelmével a Manchester United 29 forduló után őrzi második helyét a bajnokságban, előnyük 2 pont a harmadik Liverpool előtt, hátrányuk viszont 16 pont az első Manchester Cityhez képest. A Crystal Palace a 18., kiesőhelyen áll.

Crystal Palace-Manchester United 2-3