Dárdaiék szenvedve fordítottak a kiesőjelölt ellen, négy meccs után nyertek újra

Elég nagy edzőhullás van a szezonban a kiesésre álló Hamburger SV-nél, a héten 49 nap után rúgták ki Bernd Hollerbachot, akit az eddig az utánpótláscsapatot irányító Christian Titz váltott az edzői székben. Rövid ideig úgy tűnt, a lépés be is jön a HSV-nek, hiszen a második félidő közepén vezetést is szereztek Dárdai Pál Herthája ellen, a második félidőt viszont a meccs előtt egy nappal szülinapját ünneplő Dárdai csapata bírta jobban.

A 25. percben az első Bundesliga-gólját szerző Douglas Santos szerzett vezetést a Hamburgnak, a szünet után viszont láthatóan egészen más felfogásban jött ki az öltözőből a berlini csapat, és ennek hamar meg is lett az eredménye: az 56. percben Valentino Lazaro egyenlített, majd hét perccel később az alig három perce pályán levő Salomon Kalou fordította meg a meccset.

Az előnyt őrizve már sokkal kényelmesebb helyzetben voltak Dárdaiék, meg is tartották előnyüket, sőt, többször is közel jártak a harmadik gólhoz, aztán a végére a Hamburg kezdett el nagyon nyomni, de újabb gól már nem született, maradt a 2-1 a berlinieknek.

Ezzel a Hertha négy meccs után nyert újra a bajnokságban, és feljött a 11. helyre.

Szalai Ádám 16 percet kapott a Hoffenheimben, 3-2-es vezetésnél állt be a Mönchengladbach ellen, de a vége 3-3 lett.

Eredmények