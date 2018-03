Ettől még tény marad, Puskás Ferenchez hasonlóan Georges Leekens is két vereséggel mutatkozott be a magyar kispadon. A skótok büntetőt hibáztak, 1-0-ra nyertek. A mieink harcoltak, a legnagyobb helyzetet Szalai magának alakította ki, de ki is hagyta.

A magyar futballválogatott idei második mérkőzésén is kikapott, Skócia 1-0-ra nyert a Groupama Arénában. A kazah meccshez képest összeszedettebb volt a válogatott, de a védelemben most is voltak zavarok. Az újabb vereség, a játékosokat is megviselte, többen bizonygatták, hogy ők nagyon sokat dolgoznak. A kudarc leginkább a nagyot küzdő Lovrencsics Gergőt viselte meg.

„Nem könnyű nyilatkozni, nehéz mit mondanom. Amit próbáltunk új taktikát, az valamilyen szinten működött, kompaktak voltunk. Próbáltunk menni, kijavítani az előző mérkőzés hibáit. Ehhez kellett a szerkezetváltás. Sajnálom, hogy vereség lett. Menni kell tovább. Föl kell készülni szeptemberre." – nyilatkozta az M4 Sportnak.



„Szerintem mentálisan is szerettünk volna bizonyítani a Bocsánat, nem tudok mit mondani, a könnyeimmel küszködöm. Elég volt a vereségekből!”