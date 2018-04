Löw Zsolt másodedző lesz a PSG-nél?

Hétfőn több lap is, kedden pedig már a Bild is arról írt, hogy a nyártól Thomas Tuchel lesz a Paris SG vezető edzője, akinek 2+1 éves szerződést kínálnak Neymar csapatánál. Most a t-online.de arról számolt be, hogy ha valóban így lesz, akkor Tuchel a magyar Löw Zsoltot szeretné maga mellé segítőnek. Löw jelenleg az RB Leipzig másodedzője, Párizsban is ezen a poszton számítanának rá, állítólag.

A Dortmund korábbi edzője, Tuchel személyesen ismeri a 25-szörös magyar válogatottat, Löw 2009 és 2011 között játékosa volt a Mainznál.

Ralf Ragnick, az RB Leipzig igazgatója kommentálta is a felvetést, a német dpa hírügynökségnek annyit mondott, hogy Löwnek 2019-ig szóló szerződése van Lipcsében.