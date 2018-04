A tavaly április végi DVTK-Vasas magyar bajnokinak még mindig nem ültek el a hullámai, miután a hazai csapatkapitányt, Lipták Zoltánt beperelte a játékvezető Kassai Viktor, a jogsértés megállapítása mellett félmilliós sérelmi díjat kér.

A meccsen a bíró kiállította a védőt a 74. percben - a Vasas játékosának megmarkolta ugyanis a heréjét -, aki ezt nehezen viselte, dührohamot kapott, és majdnem megverte.

Liptákot - állítása szerint - az is felhúzta, hogy még a félidő előtt csapattársával rasszista módon beszélt a BL-döntőt is dirigáló játékvezető. Kassai keresetének ez képezi a tárgyát.

Az első, februári tárgyalásra a futballista nem ment el Győrbe, a mostani szembesítésen Lipták mellett részt vett a játékvezető, és a koronatanúvá váló, azóta Felcsúton futballozó, Patrick Mevoungou.

A kameruni játékos megerősítette, hogy a "shut up, negro" kifejezés valóban elhangzott. Erről a tárgyaláson ott lévő Blikk számolt be.

Mevoungou a félidőben edzőjének és csapattársainak is jelezte, mit mondott neki a spori. Kassai mondott még más trágárságot is, ami ugyancsak előkerült a tárgyaláson, és bekerült a jegyzőkönyvbe is.

A játékvezető szerint mindez nem fordult elő, és úgy gondolja, hogy az igazát a zárt láncú hangfelvétel is igazolja, hiszen a játékvezetőkön mikrofon van, azon beszélhet az asszisztensekkel.

A következő tárgyalási körben azt is meghallgatja a bíróság, és elemzik a videófelvételeket is.