Pintér nem bír leszállni a külföldi játékosairól

Kezd állandó fogódzkodóvá válni Felcsúton a csapat külföldi játékosainak hibáztatása egy-egy kínos, vagy közepesen kínos eredmény után. Most szombaton 1-1-es döntetlent játszott a kiesőzónát 3 pontra elhagyó Felcsút a Honvéddal hazai pályán, Pintér Attila, a hazaiak mestere viszont nem volt elégedett az iksszel, már csak azért sem, mert a vendégek egyenlítőgólja a 86. percben jött.

A meccs utáni sajtótájékoztatón gyorsan meg is találta, kikkel volt gond: saját csapata külföldi játékosaival, akik nem nyújtottak elég jó teljesítményt.

Mint elmondta, az akarattal nem volt gond, de voltak, akik rossz döntést hoztak a pályán, és ez "a külföldi úriemberektől nem fér bele." Saját példájával folytatta, rámutatva, hogy tőle is sokkal többet vártak, amikor külföldön futballozott, és ez fordítva is igaz, most ő is háromszor annyit vár a külföldi játékosaitól, mint a többiektől. (Pintér 1990-ben a belga Beerschotnál, 1992-ben pedig a Dunaszerdahelynél játszott fél szezont külföldön.)

Közvetlenül a meccs után, az M4 Sportnak egyébként még keményebben fogalmazott, „nálam mindig azok játszottak, akik mindent megtettek a csapat és a klub sikeres szerepléséért. Ezen nem fogok változtatni: vagy ő, vagy én fogok menni” – mondta egy meg nem nevezett játékosáról, aki a Csakfoci szerint Liridon Latifi lehet.

Pintér ezúttal csak három külföldit (Trajkovski, Knezevic és Perosevic) nevezett a kezdőbe, de mindkét cseréje külföldi volt, Lafiti és Diallo álltak be a második félidőben.

via NSO